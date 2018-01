El cambio será desde abajo, en contra del verdadero enemigo del pueblo: Marichuy

Redacción Adnsureste.info

Oaxaca de Juárez.- La vocera del Consejo Indígena de Gobierno (CIG) María de Jesús Patricio Martínez, llegó al zócalo de la ciudad de Oaxaca, donde aseguró que el enemigo no está abajo, sino es arriba, en donde se fomentan las afectaciones, divisiones y conflictos que tratan de exterminarlos.

Frente a decenas de oaxaqueñas que resistieron el intenso frio que se registró este día en la capital, Marichuy reiteró que los pueblos indígenas están en pie de lucha, por lo que el cambio llegará desde abajo, organizados, y juntos para que se logre un nuevo México caminando juntos y destruyendo el capitalismo que daña a los pueblos.

“Todos los problemas que se me han planteado en los diversos pueblos son similares, pero no se han hecho visibles por parte de quienes están en el poder”, lamentó.

Dijo que era importante hacer ver a los pueblos que se tata de exterminarlos a través de los megaproyectos que les quitan su patrimonio o los contaminan.

“La única forma es poniéndose de acuerdo, todos los que consideren que México se está resquebrajando, porque se tiene destrucción, división en los pueblos que es fomentada desde arriba para que los puedan despojar de su riqueza”, afirmó.

“Ya no estamos de acuerdo en que se siga despojando a las comunidades, para ello debemos organizarnos, caminar juntos”, resaltó.

Por su parte, la consejera de Michoacán, María Macario, sostuvo que los casos de los presos políticos, desplazados, y mujeres desparecidas deben ser visibilizados, por ello se busca una solución a los problemas de la mano con la sociedad.

“Se deben analizar los proyectos de muerte que están siendo impuestos por malos gobiernos que sólo llevan a la perdición”, indicó.

Al tomar la palabra, la consejera de Santa María Ostula, Michoacán, María del Socorro Medina Santos, llamó a los oaxaqueños a sumarse a un proyecto para que cambie el país, para organizarse y con ello salir adelante de las condiciones que se tienen.

“Ya no queremos al mismo gobierno que nos quita el patrimonio, los derechos y la vida, por ello encabezamos este proyecto”, insistió.

Asimismo, el concejal de la zona chontal, Simón García Rodríguez, acusó la gran injusticia que se vive en el país, al no tomar en cuenta a los indígenas, “las decisiones solo son de un solo grupo que se beneficia, que trata de someter a los demás”.

La representante de los discapacitados, Alma Canseco, dijo que Oaxaca es un estado con una discriminación enorme, por lo que estaban cansados de hombres que no tienen interés en la sociedad para gobernar.

“Esperamos que se dé atención a los discapacitados, que se les respete, que se les trate como personas que piensan y toman decisiones”, añadió.

El representante de la Asamblea Oaxaqueña de la Diversidad Sexual, Pablo Osorio, recordó que como grupo resienten la violencia sistemática, ataques, represión y marginación, llegando incluso hasta su exterminio.

“No queremos ser víctimas sino ser resistencia y no un mercado rosa que solo genere ganancias en el ámbito turístico”, dijo.

“Hemos respondido al llamado del Consejo Indígena de Gobierno, para que se nos respeten los derechos sobre nuestros cuerpos y su sexualidad”, finalizó.

No declinaré a favor de ningún candidato presidencial

Previa a su llegada al zócalo de la capital oaxaqueña, María de Jesús Patricio Martínez, mejor conocida como Marichuy, fue recibida en Huajuapan de León, cuna de la Canción Mixteca, por integrantes del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), en donde durante un mitin con sus simpatizantes, reveló que no declinará a favor de ningún candidato presidencial en la próxima contienda electoral.

Indicó que también en su andar por todo el país, en busca de firmas para poder aparecer en la boleta presidencia, ha sufrido discriminación por ser mujer.

Añadió que lo anterior es parte del capitalismo que quiere callar a las voces, ver a un pueblo agachado, que no hable, no se mueva y que no se organice. Abundó que la violencia política hacia las mujeres, es también parte del capitalismo que se vive en el país.

Patricio Martínez aseguró que en caso de no alcanzar las casi 900 mil firmas para obtener el registro como candidata independiente, de las cuales lleva hasta el momento 197 mil, seguirá construyendo el proyecto que encabeza, en beneficio de los pueblos y demás personas que viven en la ciudad.

Refirió que la aplicación móvil para recabar las firmas necesarias para obtener su registro, no le benéfica en nada, es lenta y manda con mucha dificultad la información.