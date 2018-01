Nuñez Ginéz ex líder de la S-22 se accidenta por manejar borracho y a exceso de velocidad en Oaxaca

Redacción ADNsureste.info

Putla de Guerrero, Oax.- El ex líder de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Rubén Núñez Ginéz, protagonizó un accidente vehicular a bordo de su camioneta, presuntamente por conducir a exceso de velocidad y bajo los influjos del alcohol.

De acuerdo al reporte de la policía, los hechos ocurrieron alrededor de las 04:00 horas, en la carretera federal 125 Alfonso Pérez Gasga, a la altura de la comunidad de San Isidro de Morelos, correspondiente al municipio de Putla.

Fue en ese lugar que el ex secretario general de la Sección 22, perdió el control de la camioneta de color blanco, marca Honda, tipo Odyssey, con placas del estado de Oaxaca, lo que provocó que se saliera de la carretera y cayera a un barranco.

La camioneta derribó un poste de madera de la empresa de Teléfonos de México (Telmex), además de que resultó con cuantiosos daños materiales en casi toda su estructura.

Fue hasta la mañana de ayer, que al lugar de los hechos acudieron elementos de la Policía Vial Estatal, comisionados en Putla.

A los uniformados les hicieron saber que el ex líder acordó con las autoridades en pagar el poste que derribó la unidad de motor que conducía, y la multa que interpondrá el pueblo.

Por ello, los uniformados solo tomaron datos de lo ocurrido, para después ordenar que la camioneta, fuera sacada de la hondonada de aproximadamente cinco metros, para después ser llevada al encierro particular más cercano.

Ya estuvo preso

Caber recordar que en el mes de junio de 2016, la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo en Ecatepec, Estado de México, a Rubén Núñez Ginez, y enseguida fue internado en el Centro Federal de Readaptación Social Número 11, ubicado en Hermosillo, Sonora, en cumplimiento a una orden de aprehensión por el presunto delito de lavado de dinero.

Horas después fue trasladado al penal estatal de Ixcotel, ubicado en Santa Lucía del Camino, en el estado de Oaxaca, con el exsecretario de organización, de la Sección 22, Francisco Villalobos.

Fue en el mes de agosto de ese mismo año, que un Juez federal otorgó la libertad bajo fianza al ex líder y ex secretario, ya que el lavado de dinero no es considerado un delito grave.