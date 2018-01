Perder el asombro ante el horror

Tenía 28 años cuando Magdalena Aguilar Romero buscando a sus hijos encontró la muerte. La última vez que se le vio con vida fue el 13 de enero. Dio sus últimas consultas como nutrióloga en el Centro de Salud de Taxco, Guerrero. Nueve días después su cuerpo desmembrado se encontró congelado en varias ollas, listo para ser cocinado en un local de su exesposo, César Gómez, el principal sospechoso del asesinato. Todo este horror, de acuerdo con las autoridades, ocurrió en presencia de sus hijos y con la participación de la suegra que hoy es la única detenida.

El crimen, uno de los más brutales dentro de la ola de la violencia en la que estamos inmersos en todas direcciones ya no sorprende ni indigna a la sociedad que parece estarse acostumbrando a los interminables y cada vez más horrendos asesinatos. Sí, una cosa es el crimen organizado, otra los homicidios dolosos, otros los feminicidios. Pero todo a final de cuentas es violencia, porque ésta tiene múltiples expresiones. Que no se nos olvide.

José Ignacio Cortaza tenía 28 años cuando cayó muerto junto a otra persona, por las balas de un comando armado que irrumpió en el antro La Bartola, en Xalapa, Veracruz. La madrugada del sábado fue la última vez que “Pepe Cortaza” tocó el trombón en la orquesta de salsa Mayabe. Era de Minatitlán, estudiaba música en la Universidad Veracruzana. Otros de los músicos resultaron heridos. Todo apunta, hasta el momento, que a Pepe le tocó la desgracia del fuego cruzado. De estar en el lugar en la maldita hora equivocada.

La violencia apunta por todos lados. Tal es el caso del joven estudiante de 17 años Marco Antonio Sánchez Flores. El pasado 23 de enero, según testigos , fue detenido por policías de la Ciudad de México mientras tomaba fotos a la altura de la estación del metro El Rosario”. Ya sabemos también de los excesos policiacos. Hay ya una movilización en redes para que Marco Antonio aparezca y ojalá sea así. De última se da a conocer de un video donde se le ve con vida. Habrá que esperar.

No voy a dar cifras del INEGI ni de organismos no gubernamentales -que coinciden en el repunte de actos delictivos y que se pueden consultar en internet- porque a fin de cuentas los números se pierden en la espiral diaria de decapitados, desmembrados, fosas clandestinas, asaltos, secuestros, feminicidios, excesos policiacos, violencia de género, violencia intrafamiliar. Violencia, sí la maldita violencia que no cede. Hasta hoy no hemos escuchado una sola propuesta concreta y creíble para frenarla -que no sea la estupidez de la amnistía a los narcos- por parte de quienes aspiran a gobernar este país. No nos acostumbremos al horror. No digamos pero si yo estoy bien. No caigamos es mejor ver el vaso medio lleno que medio vacío. No caigamos en la indolencia. #todossomosMagdalena, #todossomosJosé Ignacio, #DóndeestáMarcoAntonio y preguntémos ¿Qué estamos haciendo como sociedad?