Cantante inglés Declan McKenna visitará por primera vez México

México.- Por primera vez en su carrera, el cantante y músico inglés Declan McKenna llegará a la Ciudad de México para complacer a todos sus fans capitalinos el próximo 17 de abril.

El cantautor presentará su álbum debut “What do you think about the car?”, que estrenó el pasado 21 de julio y aborda temas de religión, la brutalidad policíaca, la xenofobia y los derechos de las personas LGBT.

El Plaza Condesa será el escenario donde el público podrá cantar los éxitos “Paracetamol”, “Isombard” y “The kids don´t wanna come home”. Los boletos para dicho concierto saldrán a la venta el 2 de febrero, se informó en un boletín.

Declan McKenna, ganador del concurso de talentos emergentes del Festival de Glastonbury 2015, colocó en ese mismo año su tema “Brazil” en el número 16 de la lista de Canciones Alternativas de Billboard en Estados Unidos, el lugar 45 en Japón y el sitio 135 en Francia.

