En Oaxaca, Samuel Gurrión renuncia al PRI, buscaría candidatura al senado por el Frente

Redaccón ADNsureste.info

Oaxaca de Juárez.- Este día, el diputado local Samuel Gurrión Matías renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI), tras 5 años de militancia en ese instituto político.

En conferencia de prensa al termino de la sesión ordinaria de Congreso Local, señaló que tomó esa decisión para buscar nuevas rutas, nuevos caminos priviligiando su compromiso con el estado de Oaxaca que le permitan seguir dando resultados a la gente a la altura de sus demandas.

Gurrión Matías, manifestó que desde hace 5 años en que se decidió a participar en política se dedicó a recorrer el estado para constatar las múltiples carencias de los oaxaqueños apoyando a más de 1 millón 700 mil personas que requerían atención, ser su voz, su aliado y contribuir en la solución de sus demandas.

Expresó que esta decisión podría traerle a él, a su familia y colaboradores, represalias políticas y ataques infundadas, “quiero decirles que no me da temor porque toda mi vida he sido un hombre honesto y me he manejado con rectitud, por ello desde este lugar pido tanto a la dirigencia de mi partido como los niveles de gobierno de mi partido, que respeten mi decisión”.

El ex legilador federal, y ex presidente de la mesa directiva del congreso local, señaló que es un hombre de retos y desafíos, y que desde cualquier trinchera seguirá trabajando por Oaxaca y sus comunidades.

Señaló que es tiempo de estar unidos, “Oaxaca merece un mejor futuro y que juntos sin distinción de colores se puede lograr”.

Gurrión Matías, dijo que ha tenido invitación de varios partidos políticos pero que aún no ha decidido nada y que va a platicar con su familia y tomar la mejor decisión con toda su estructura en las diferentes regiones.

Dijo que no ha traicionado al PRI, que no se va del PRI porque le hayan negado la candidatura o porque tenga amarrado una candidatura con otro partido.

Que se iba del PRI con la frente en alto porque no se había peleado con nadie, ni con la dirigencia de su partido ni con sus compañeros legisladores, incluso que lo había platicado con el gobernador Alejandro Murat Hinojosa quien de manera corresponsable y respetuosa le dijo que tomara la mejor decisión.

El ahora ex priista, podría buscar la candidatura en la primera fórmula al senado de la República por la coalición Por México al Frente formado por los partidos Acción Nacional, Revolución Democrática y Movimiento Ciudadan(PAN-PRD-MC).