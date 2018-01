Ferriz sospecha de todo, su vieja sospecha de él: Jaime Rodríguez

México.- El aspirante independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, dio la bienvenida a los cuestionamientos sobre la recolección de firmas y sostuvo que el también aspirante a la misma candidatura independiente, Pedro Ferriz, “no tiene calidad moral para decir nada”.

En entrevista con Luis Cárdenas para MVS, subrayó que Ferriz de Con “sospecha de todo, su vieja sospecha de él, no tiene calidad moral para decir nada (…) no puede enojarse porque no lo logró”.

El gobernador con licencia de Nuevo León comentó que el periodista “no tiene calidad moral” y “ya se pasó de lanza”, al exigir que se sancione a Margarita Zavala, a Armando Ríos Piter y a Rodríguez Calderón, por un supuesto fraude.

En ese sentido dijo que “todos los cuestionamientos son bienvenidos, el INE es la autoridad y le hemos presentado lo que nos ha pedido, o cómo está la ley, (…) quienes están siendo críticos son los políticos, los mismos partidos políticos que tienen temor”.

“Nos hemos sometido a este escrutinio, aceptaremos el tema como critica”, subrayó Rodríguez Calderón, al afirmar que una vez que el INE valide sus firmas, “van a conocer al Bronco de a de veras, van a ver al Bronco en campaña”.

Señaló por otra parte que ya completó la recolección de firmas, pero falta la certificación del Instituto Nacional Electoral (INE), “que creo se dará después del 19 de febrero”, aunque aclaró que continuarán recolectando firmas, “para no tener riesgos”.

Señaló que los mexicanos quieren mandar a su casa a los partidos políticos “y eso me satisface; hemos reunido aproximadamente 7.5 millones de pesos y nos hemos gastado 12 millones de pesos, (…) desde el principio dijimos que la aplicación del INE era muy complicada para la gente”, finalizó.

Con información Ntx.