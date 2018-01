Stone Temple Pilots lanzará en marzo álbum homónimo con Jeff Gutt

México.- El grupo estadunidense de grunge Stone Temple Pilots, ganador de un Grammy, confirmó que será en marzo cuando libere su álbum homónimo en el que por primera vez aparece Jeff Gutt, su nuevo vocalista.

“Stone Temple Pilots” está conformado por 12 temas y los fanáticos ya pueden preordenarlo a través de la página oficial de la agrupación para recibir las descargas instantáneas de “Meadow” y “Roll me under”.

También hay paquetes exclusivos que incluyen el vinil, playera y una edición limitada firmada a mano por la banda. De acuerdo con un comunicado, el álbum se estrena el 16 de marzo y la versión de vinilo se lanza el 25 de mayo.

“Middle of nowhere”, “Guilty”, “Meadow”, “Just a little lie”, “Six eight”, “Thought she’d be mine”, “Roll me under”, “Never enough”, “The art of letting go”, “Finest hour”, “Good shoes” y “Reds & Blues” son los temas que dan forma al nuevo disco.

“Estamos encantados con lo que nos espera. La mejor forma de honrar nuestro pasado es seguir haciendo música nueva”, declaró el guitarrista Dean DeLeo.

“Queremos brindar a las personas que han venido a vernos en el pasado la oportunidad de escuchar algo que no habían escuchado antes en espectáculos previos de STP. Queremos celebrar esta vez en vida con nuestras actuaciones”, agregó Robert DeLeo.

Ntx