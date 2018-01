Trump no va a firmar el TLC

Por Jorge Miguel Ramírez Pérez.

Ya se terminó la sexta ronda de negociaciones del TLC y en esta dicen los reportajes, que EUA la agarró contra Canadá.

Independientemente que en México las notas de temas del exterior están construidas para consumo interior; el hecho es que estas prolongadas y lentas negociaciones que muestran los reportes oficiales, no dan avances sustanciales y ni siquiera se desprenden expectativas para concluir que al final, hay una pequeña luz al fondo del túnel, que permita pensar prudentemente que el acuerdo se va a firmar nuevamente.

Y tal parece que es una enorme contrariedad de los negociadores de México y el Canadá, que encuentran incongruente y en lo que se cree una mala coyuntura, la actitud de los estadounidenses.

Pero lo que es ilógico en la línea horizontal de las discusiones de este tratado, no lo es en el enfoque mas amplio de la política mundial, su contexto inmediato.

Porque como lo he venido diciendo desde que empezó la competencia electoral el año pasado en los Estados Unidos; hay planteamientos globales que enmarcan la estructuración de la política estadounidense que son muy distintos, a los que estuvieron en vigor durante la era del nuevo orden mundial que inauguró George Bush, el primero y que estableció una continuidad axiológica y estratégica que duró hasta la salida de Obama de la Casa Blanca.

Sencillamente 28 años con un proyecto de poder mundial.

Es decir lo que hubo a la llegada de Trump, fue un cambio geopolítico no únicamente una transmisión de poder, como se ve formalmente en la esfera de lo que se da a conocer de manera explícita.

Una serie de conflictos se reagendaron y ha habido intentos de reposicionar asuntos que estaban en suspenso. Otros van por rumbos que implican definiciones, que rompen con los protocolos previos. En esos están los del acuerdo de las tres naciones.

Porque mas allá de los argumentos técnicos de carácter comercial e industrial, sobre derechos y componentes; incluso sobre los desequilibrios de la balanza comercial, el factor de corrupción gubernamental o de los trabajadores mal pagados, que alega EUA; y de la necesidad de reimplantar sus fuerzas industriales en zonas devastadas por la competencia mundial, no solo las que se le atribuyen al TLC, como es la caída de Detroit, que se corresponde a un espectro mayor, solo por señalar un ejemplo; mas allá de todo eso, está el cambio geopolítico, que desde abril del 2016 avizoraba como urgente Brzezinski, el legendario asesor en asuntos de seguridad nacional de los Estados Unidos, cuando afirmaba que para seguir siendo la primera potencia mundial EUA debía abdicar a gobernar el mundo.

Y eso significa por lo que se ve, que EUA ya está trocando algo mayúsculo y cualitativamente diferente, que debe entenderse con sus consecuencias, no hacerlo es vivir en otro esquema geopolítico que ya no existe. Como le pasa a nuestros expertos que no le entendieron a la jugada y a otros, de otras latitudes, que van por ese camino equívoco y empiezan los tropezones con la historia, nada mas y nada menos.

Mientras el orden mundial bushclintoniano, aspiraba a gobernar el mundo directamente; y ponderaba proyectos globales como: el libre comercio, el control de los productores de petróleo, con inclinación hacia Arabia Saudita, como eje en el medio oriente; la democratización en las dictaduras panarabistas; promoviendo cercar a Rusia, como sucedió con Ucrania; y hacer del taller mundial bases contaminantes en China, etc. En este nuevo paradigma las cosas tienen otro corrimiento.

Estados Unidos se retrae y empiezan las fuerzas a desatarse porque ya no están en el nivel de contención que estaban. Los turcos atacan a los kurdos, los chinos pierden mercado al cerrárseles el tratado transpacífico y amagan con Corea del Norte; Israel, es ahora el eje en medio oriente con base en lo militar y no en la energía; y surgen desavenencias en el interior de la Unión Europea, como es la formación del reciente bloque de la República Checa, Eslovaquia, Polonia y Hungría, a la que pronto se unirá Austria, -el antiguo imperio austrohúngaro- que, delimitan sus relaciones con la comunidad, sin la voluntad de cargar los fracasos financieros que arrastran como Grecia, Portugal, Irlanda o España. Y me falta espacio para comentar más hechos específicos.

En ese contexto suelta EUA muchos controles que eran inversiones sin fondo, es decir gastos. Por eso cambia su política fiscal y de inmediato recibe, solo para muestra la reinversión de 350 mil millones de dólares de parte de Apple, hoy por hoy la primera empresa del mundo.

Y los estadounidenses felices con Trump, que se ufana y sarcásticamente les dice a los demás gobernantes, que mejor se preocupen por su casa como lo hace él, en un foro el de Davos, que ya no tiene razón de ser, como fue el emporio del gobierno de la globalidad.

Trump está ganando tiempo no va a firmar el TLC.