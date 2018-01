Vadhir Derbez planea lanzar este año nuevo tema

México.- El actor Vadhir Derbez reveló que tras su buen recibimiento en la industria musical, pretende lanzar este año al mercado un nuevo tema.

“Yo sigo componiendo, escribiendo canciones, ahorita estoy en Los Ángeles haciendo cosas nuevas con productores de allá, entonces mi plan ahorita es escoger una nueva canción”, dijo el también actor en entrevista con Notimex.

Esto, “para un nuevo sencillo que les daré este año, espero. Entonces será una bonita sorpresa, pero pues poquito a poco, ahí seguimos”, agregó.

La noticia llega luego de que el año pasado y en el 2016 lanzara un par de sencillos polémicos. Uno de los que más dio de qué hablar fue “Me haces sentir” que en su videoclip mostraba un tipo de amor incluyente, pues retrataba el amor en parejas homosexuales.

“En el sencillo de ‘Me haces sentir’, justo quise como hacer algo donde fuera inclusivo todo tipo de amor, porque el amor es universal y la gente lo tomó muy bien en México, lo que me da mucho gusto”, expresó Derbez al respecto.

El intérprete resaltó que su mentalidad es muy abierta, y no tiene tapujos a la hora de dar proyección a quienes no se les da voz.

“No sé si es porque he vivido también en Estados Unidos y he tenido otro tipo de vistas a culturas, y yo creo que aquí todavía tenemos ese lado donde no nos permitimos mucho ver esas cosas, o mínimo no en medios de comunicación”.

Por lo que agradece gozar de la proyección y los medios para hacerlo: “Creo que tengo una gran ventana para tocar el tema que yo quiera.

“Se me hace increíble poder tener la herramienta de no esconder y no taparnos un ojo con esas cosas. Se me hace una tontería que queramos escondr o crearnos una idea que no es del mundo, de la vida y del amor”, concluyó.

En tanto, Vadhir Derbez se estrenará como conductor el próximo 12 de febrero en el programa de MTV “Are you the one?”.

Ntx