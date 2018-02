Lupita Martínez e Irma García lucen motivadas para duelo titular

Tlalnepantla, Méx.- Las boxeadoras Guadalupe Martínez e Irma García lucen motivadas rumbo al pleito titular que sostendrán el sábado, ambas con sueños y metas por cumplir, lo que aseguraron este jueves.

En rueda de prensa en Tlalnepantla, Estado de México, la campeona “Lupita” Martínez y la “Torbellino” García dieron sus impresiones rumbo a la pelea por el título supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Sé quién es Irma, tiene una carrera casi perfecta, es ex campeona del mundo, será una pelea dura, vamos a trabajar round a round, ganar cada uno porque es nuestro título”, dijo en su turno al micrófono la monarca mundial.

En mayo pasado, “Lupita” destronó a Zulina Muñoz en Cancún, Quintana Roo, mismo lugar donde realizó su primera defensa ante la panameña Carlota Santos; ahora llega con una motivación mayor para exponer ante Irma.

“Voy a pelear en casa, ante mi gente, estarán mis hijos presentes, frente a ellos no puedo perder y menos mi cinturón del CMB. Sé de las intenciones de Irma, así yo fui por el cinturón, pero la intención que tengo es ganarle y poner en alto el nombre de Tlalnepantla”, aseguró.

La “Torbellino”, por su parte, se mostró agradecida por la oportunidad de disputar la corona de las 115 libras, consciente de la calidad de “Lupita”, pero confiada de imponerse y proclamarse nueva campeona mundial.

“Tengo mucho respeto por mis rivales, esta vez no será la excepción, pero arriba se pierde un poquito, vengo contenta, motivada y solo les puedo decir que toda la gente que vaya verá una gran pelea”, comentó la ex monarca mundial.

Y aunque reconoció la motivación que pudiera tener su oponente, “yo tengo a mis padres, mis sobrinos, mi institución, eso me alienta a estar aquí de pie, estoy tranquila, me he dedicado a entrenar, a disfrutar cada día, sé que ella está motivada, pero mi motivación viene de arriba, sé que Dios me va a conceder ese título”.

Guillermo Brito, director operativo de Zanfer, estuvo presente en la conferencia y destacó el pleito estelar de la función en Tlalnepantla “y esperamos un gran evento porque este municipio es un lugar de boxeo”.

Además del pleito titular habrá ocho peleas más, en las cuales habrá talento mexiquense. Este viernes, se realizará el pesaje en la Plaza Cívica de Tlalnepantla a las 13:00 horas, aunque la cita es a las 12:00 para la revisión médica.

Ntx