Toros de Jaral de Peñas para Castella, Jerónimo y Adame en La México

México.- Para el cartel de la corrida del próximo lunes 5 de febrero en la Plaza México y que forma parte de la Temporada Grande 2017-2018, se presentarán astados del hierro de Jaral de Peñas.

El ganadero Juan Pedro Barroso confirmó que llevará ocho ejemplares para el espectáculo que ofrecerán los matadores Jerónimo, el francés Sebastian Castella, Joselito Adame y el peruano Andrés Roca Rey.

Los números, nombres y pintas de los toros son número 131, “Agua Roja”, castaño bragado; No. 155, “Bohemio”, negro zaino; No. 157, “Guindoso”, castaño bragado; No. 172, “Lírico”, negro zaino; No. 174, “Maple”, castaño bragado ojo de perdiz.

No. 182, “Luminoso”, chorreado en morcillo; No. 184, “Ciruelo”, castaño jirón calcetero y No. 185, “Emisario”, castaño bragado.

Ntx