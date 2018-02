Un opositor al PRI de apellido Colosio

Por Francisco Garfias.

Inconformidad que se convirtió en hartazgo. Hartazgo que se convirtió en reflexión. Reflexión que convirtió en decisión. Luis Donaldo Colosio Riojas, 32 años, ya está en la arena política para lograr un cambio en México.

Pudo haber escogido el camino fácil. Afiliarse al PRI. Colgarse del apellido. Buscar una diputación, una senaduría, un cargo que le ofreciera expectativas inmediatas.

Lo hubiese conseguido sin problemas. Hubo ofertas del tricolor y de otros dos partidos, pero le ganó la congruencia: va a trabajar por el cambio, pero desde una complicada trinchera: Movimiento Ciudadano.

Por lo pronto va por una diputación local en Nuevo León.

Anda en equipo con Agustín Basave hijo, 34 años, quien busca una diputación federal.

Pero también con Samuel García Sepúlveda, dirigente estatal del MC, un joven de 30 años que es un fenómeno en redes sociales -un millón de seguidores en Facebook- ‘Mister clic’, como le dicen a García, va por la senaduría.

Ha habido priistas que han llegado a reclamarle a Donaldo sus críticas al otrora partidazo. Sienten que el apellido Colosio es una marca que les pertenece, como apunta Basave, amigo, socio y compañero de batalla de Colosio Riojas.

En Nuevo León no se concretó la coalición “Por un México al Frente” que integran PAN-PRD y MC.

Le preguntamos a Donaldo si hubiera jalado con el panista Ricardo Anaya, candidato presidencial del Frente, en caso de que la alianza PAN-PRD-PT se hubiese concretado en el estado.

Por primera vez aparece la duda en la cara del abogado Colosio: “No lo sé. Definitivamente hubiese sido una decisión mucho más compleja. Habría habido muchos más factores a considerar”, repuso.

Sin mediar pregunta volvió al tema de su decisión de no postularse por el PRI, partido que tiene en un altar a su padre, y la razones que lo llevaron al MC.

“Yo no soy mi papa. Cualquier inicio que no hubiese sido de esta forma, sin haber hecho campaña, hubiese sido oportunista. Y esas ofertas no me la estaban haciendo a mi. Se la estaban haciendo al hijo de mi papá. Hubo varias, no solo el PRI.

Para el joven Colosio era muy importante hacer este ‘debut’ de manera correcta. “Hubiese sido incongruente colgarme de ese apellido y de un trabajo que yo no hice para conseguir algo que no he ganado”, puntualiza.

La preguntamos si es antipriista. Evadió: “México es primero. Mi color y mi partido es México. Los partidos solo son un vehículo.”

-¿El PRI se tiene que ir? ¿Compartes la idea?

-Yo comparto que como se lleva la política pública el día de hoy, es insostenible.

Interprételo como quiera.

Javier Corral es un gobernador en rebeldía. No hay duda.

En la entrevista que sostuvo con Carlos Loret de Mola, en Despierta, el inefable mandatario panista sostuvo que el traslado de Alejandro Gutiérrez a un penal federal está condicionado a que la PGR decline la carpeta de investigación que abrió por la denuncia de “tortura”.

Según el mandatario estatal, el traslado del penal estatal al federal es una “treta” del gobierno de Peña Nieto para liberar a Gutiérrez.

La investigación se abrió luego de que los abogados del ex secretario general adjunto del CEN del PRI, en prisión preventiva un año por presunto peculado, presentaran en la PGR la denuncia por tortura en contra de autoridades de Chihuahua.

Gutiérrez escribió, de su puño y letra, que lo han amenazado de muerte en el Cefereso de Chihuahua, y que teme por su vida.

Nosotros nos preguntamos ¿Desde cuando un gobernador tiene facultades para exigir a la PGR el carpetazo a una investigación por tortura?

¿A que le teme Corral? ¿A que se descubra la brutalidad del sistema penitenciario en su estado? ¿Querrá convencernos que los encargados de los interrogatorios en las cárceles de Chihuahua son émulos de la Madre Teresa de Calcuta?

¡Aguas con el “bumerán” gobernador!

AMLO de plano le declaró la guerra al empresario Claudio X González quien, asegura, le solicitó al presidente Peña que se “robara” la elección para impedir que el tabasqueño llegue a la presidencia de la República.

“Le pidió que se aplicará a fondo en contra de nosotros, en contra mía, con lo mismo del 2006 que era yo un peligro para México”.

En un video grabado ayer en Tijuana, el candidato presidencial de la Coalición Morena-PT-PES calificó de “chistosa” la respuesta de Peña a la solicitud del empresario González, según versión que le dio al tabasqueño un amigo del Presidente:

“Mira –le dijo Peña- estos me acusan de ratero. El hijo de Claudio X. González tiene una asociación para combatir la corrupción y vinieron a pedirme que evitara que Andrés Manuel ganara la presidencia. No cabe duda que son siniestros”.

El Peje completó lo que se le atribuye al presidente:

“Y fíjense lo que son las cosas. Coincido con Peña Nieto, es lamentable que estos personajes estén conspirando en contra de la democracia en nuestro país”.

Más tarde, en La Paz, le preguntaron sobre las versiones de que Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal se van a incorporar a su campaña presidencial.

Le pidió paciencia a los reporteros que lo acompañan en su precampaña. “Vamos a esperarnos. Mañana les informo. Va a haber nota”, aseveró.

Arranca el Período Ordinario de Sesiones en el Congreso de la Unión con una asignatura pendiente: la conclusión del Sistema Nacional Anticorrupción.

El reto a los grupos parlamentarios lo lanzó Emilio Gamboa, coordinador de lo senadores del PRI: No anden con pretextos ni evasivas para cumplir con la tarea de nombrar el Fiscal General y al Fiscal Anticorrupción.

El llamado se justifica. Los legisladores del Frente arrastran la decisión. Alegan que el PRI trae prisa porque en la legislatura siguiente ya no va a tener la fuerza para imponer a uno de los suyos.

