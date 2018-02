Hija de Lolita Cortés debutará en musical “12 princesas en pugna”

México.- La actriz e intérprete Lola Cortés anunció que en breve su hija Dariana Romo debutará en el musical “12 princesas en pugna”, del dramaturgo Quecho Muñoz, dando vida al personaje de “Ariel”, la emblemática sirenita de una cinta de dibujos animados.

En entrevista durante la degustación de los tamales que la producción de la puesta en escena debía para este 2 de febrero, Día de la Candelaria, Lolita Cortés como se le conoce cariñosamente habló al respecto.

“Estoy emocionada por este paso de mi hija, admiro mucho su talento y parece ser que actuaremos juntas en tres semanas más y la dejaré desenvolverse sola, porque seremos compañeras en el escenario y tendrá que acatar órdenes de su director sobre su desempeño en el escenario”, expuso.

La exjurado del concurso de canto La Academia abundó que alguna vez tuvo una plática con Dariana, cuando se hacía el musical de Peter Pan, “y me externó que no quería entrar a este ambiente y que le buscara otro futuro; pero estando en Cancún con la obra de ‘Mentiras el musical’ me habló que por fin sí le había gustado hacer teatro, luego de hacer una puesta de teatro en corto”.

Subrayó que su hija ha pasado tres años de experimentación en los escenarios. “Además de darme la sorpresa de actuar, Dariana canta divino, pero no se siente preparada para ello, aunque recibirá mi total respaldo a lo que quiera dedicarse, actuación o canto”, sostuvo.

Por su parte Dariana explicó que una vez probada la actuación ha llegado a la conclusión de que esta disciplina del arte es lo suyo, por lo que en lo sucesivo seguirá preparándose para crecer profesionalmente hablando y obtener proyectos grandes, “pero nada con la faceta de intérprete musical”.

