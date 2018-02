Cimbradas las estructuras del gobierno tras la detención de Juan Vergara

Por Miryam Gomezcésar.

El panorama que nos rodea podría ser alentador pero es patético y deprimente como se observa con las viejas costumbres que adopta la vanguardia ‘política’, los desesperados, hombres y mujeres que transitan en las cúpulas del poder sin un mínimo de pudor, con el cinismo de quien sabe a lo que va y por qué va, así se las gastan los frívolos de esa casta tan indiferente a las circunstancias apremiantes que padece la comunidad sistemáticamente engañada y maltratada también por ellos.

El tema es viejo, también la urgencia de un cambio tan largamente añorado e indispensable para mejorar. Lo malo es que los perversos son como la humedad, penetran por todos lados, nada los detiene y las consecuencias, las paga la población porque todo, absolutamente todo lo que hacen y dicen es en beneficio propio con esa voracidad que les impide advertir la necesidad ajena.

En el sentido de los excesos, las excentricidades y la falta de compromiso, podemos hablar de la excedida soberbia de los que creen ser los únicos merecedores de la abundancia. El pleito eterno es entre las mismas familias y no vaya usted a pensar que se trata de los Montesco contra los Capuleto, en la actualidad en Quintana Roo se trata de los que festejaban los excesos de Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, que hoy mantienen conveniente distancia cuando antes todos los días la zalamería hacia chocante los noticiarios llenos de alabanzas para esos ex mandatarios, que hoy sienten el silencio de sus mariachis y comparsas que quieren desesperadamente llegar al Congreso de la Unión.

Aunque el senador Félix González Canto asegure que sus Cuentas Públicas fueron aprobadas y los recursos ejercidos con responsabilidad, pocos olvidan el derroche, los excesos lamentables de un mandatario que gobernó con esas formas que, para asombro de propios y extraños, los más pobres aplaudían.

“Mis cuentas, en mi periodo de gobernador, siempre estuvieron a la luz de todo Quintana Roo. Estuvieron bien revisadas, aprobadas y yo puedo hablar por mí, cada uno de los actos que fui efectuando siempre cumplieron los requisitos, siempre aprobé todas las auditorías habidas y por haber que se me hicieron y no sólo auditorías locales sino federales, en tiempos en que gobernaba el país el PAN”, dijo a la reportera Adriana Varillas del diario local Luces del Siglo.

Las fechorías no las hacen solos, de ahí que sea cierto lo que dice el ex mandatario (aunque no lo de las auditorías) porque lo puso hacer gracias a una amplia red de complicidades que tejió con asombrosa facilidad y se comportó obsequiosa y aplastante, sin embargo, para los interesados en las finanzas públicas, lo que calla es más importante: el endeudamiento brutal que heredó a los quintanarroenses debido a quienes con su mansedumbre le aseguraban un mandato de dispendio, con obras de pésima calidad y una fiscalización a modo derivada de su estrecha cercanía con el Poder Judicial y el Legislativo.

Su insistencia por mantenerse en el poder a toda costa es la misma de los demás aspirantes, quien logre arrebatar la candidatura ansiada por González Canto, obviamente sufrirá los estragos de la violencia que acostumbra, como hizo en la anterior campaña con la que podría descarrilar cualquier intento del ingenuo candidato que se atreva, máxime si no tiene el mismo grado de influencia del senador.

Como se ve, en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), no todo es miel sobre hojuelas. La renuncia anunciada por el Diputado Federal José Luis ‘Chanito’ Toledo Medina a sus filas para encabezar una candidatura por el PRD, no es una pérdida más como han querido hacer creer porque en San Lázaro se quedan sin otro diputado en la bancada priísta, además de tener presencia en el estado, hechura de Roberto Borge Angulo, el ya expriísta se desmarca del ex mandatario Borge Angulo y defiende su carrera política asegurando que es limpia, limpia.

Se entiende que a éstas alturas, ‘Chanito’ Toledo ocupará la candidatura a la presidencia municipal de Benito Juárez por el PRD para enfrentarse a Remberto Estrada Barba que busca la reelección y a la conductora Mara Lezama, candidata de Morena. La candidatura por la presidencia municipal de Benito Juárez, hoy en manos del PVEM/PRI, es la joya de la corona más ambicionada por todos, también en por el diputado local perredista Emiliano Ramos que ya la sentía suya.

Las condiciones cambiaron, los partidos tienen un nuevo panorama y, como se ve, el diputado local Ramos Hernández tendrá que buscar otra opción que bien puede ser la que deja el Dr. Juan Melquiades Vergara que queda definitivamente fuera de la contienda porque aunque ya era candidato del PRD a la diputación federal por el Distrito 3, tendrá que resolver su situación jurídica tras haber sido detenido por una denuncia del Servicio de Administración Tributaria (SAT), interpuesta ante el Ministerio Público de la Federación, acusado por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), un presunto fraude de 261 millones de pesos supuestamente.

Hay muchas versiones contradictorias alrededor del tema y sobre los beneficiados y perjudicados con ésta detención. Sin duda alguna será el escándalo de la semana y, lo que en su momento fue presunción, ahora será maldición, son tiempos de turbulencia, de guardar silencio entre quienes primero se vanagloriaron de ser sus amigos y de pronto la noticia los sorprendió. La pregunta que muchos se hacen es si será la única detención en la temporada electoral o vienen más.

Este arresto dará muchos giros por las relaciones del ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), con las figuras políticas más conocidas del estado y de los más importantes funcionarios y legisladores en el gobierno de Carlos Joaquín, con quien se dijo insistentemente desde hace varias semanas había distanciamiento.

Sin duda el momento actual es de enorme riesgo no sólo para la comunidad que vive los estragos de una economía frágil familiar, derivada de las condiciones deficitarias en las finanzas de los gobiernos anteriores que impide un trabajo expedito al actual. Por lo pronto, ante los últimos sucesos hay una enorme expectativa por la reacción del gobernador, pero también por la de los socios y amigos de Juan Vergara. En los pasillos del Palacio de Gobierno, en Chetumal, los rumores y apuestas sobre quién o quiénes siguen en la lista de aprehensiones, están a la orden del día. Cosas de la política-empresarial.

El hecho cimbró las estructuras del gobierno de Carlos Joaquín. Por primera ocasión a últimas fechas, el nombre de los candidatos que aparecerán en la boleta electoral pasó a segundo término.