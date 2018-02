Incertidumbre

Por Pablo Marentes.

De entre las reacciones que provocó el Mensaje sobre el estado de la Unión, destacan dos. Una fue la del colaborador de la revista National Review, Dan McLaughlin: “A un buen número de republicanos nos incomoda Trump. Pero podría incomodarnos menos, si el tono y el sentido de este mensaje fuese el que emplea cada día.”

Eric Levitz publicó en New York magazine: “Fue un discurso que intentó articular una versión racial e ideológica más atemperada. No obstante, al mismo tiempo reiteró con rigor que los inmigrantes cometen delitos e introducen drogas…” Levitz admitió que antes de referirse a la inmigración, Trump formuló una serie de planteamientos vagos aunque bien podrían haberse escuchado como abiertamente ¡Demócratas…!

Al mismo tiempo el enfrentamiento de Trump con el FBI se recrudece. Trascendió que Trump está a punto de ordenar la publicación de un informe formulado dentro del más riguroso secreto por el grupo de inteligencia del partido Republicano. El informe revela que el FBI y el Departamento de Justicia manipulan datos para atribuirle a Trump vínculos con las más altas jerarquías políticas de la República Rusa. El documento también señala que Donald, el hijo mayor de Trump, habló y se reunió varias veces con una mujer estrechamente relacionada con las más altas esferas del poder político ruso. Ella le proporcionó información que dañaría la campaña presidencial de Hillary Clinton. También hay un mensaje firmado por Donald Trump hijo, en torno al mismo asunto que fue preparado durante un vuelo en el Air Force 1, el avión presidencial. Robert Mueller el fiscal especial encargado de esta investigación, quiere precisar hasta donde estuvo involucrado el presidente Trump. Este propósito lo dio a conocer The New York Times el 1 de febrero.

Nunca antes se habían filtrado datos tan específicos de intrigas políticas internacionales propiciadas por un presidente de Estados Unidos. Y menos aún se han conocido los nombres de familiares cercanos de alguno, que formara parte de una trama de esta envergadura. Esto ocurre ahora. El Times lo sigue reporteando. Y Trump se ha constituido en engrane principal de toda intriga, según notas publicadas por el mismo New York Times, a partir de cuando el Times reveló que el Hijo de Trump se reunía con Natalia Vaselnitskaya, su informante rusa, “en la Torre Trump de Nueva York. En una de sus comunicaciones la informante ofrecía informes incriminatorios relacionados con Hilary Clinton, la candidata presidencial del Partido Demócrata. “Es información procedente de altas y sensibles esferas, explicaba la informante a Trump hijo… “parte del apoyo de Rusia y su Gobierno al señor Trump.” El hijo de Trump, entusiasmado, le contesto: “Si es cierto lo que me dices, me va a encantar.” A partir de entonces ya no la volví a ver. Sus informes se tornaron muy vagos, explicó Trump. Y ya no hubo más reuniones.

Mientras, las negociaciones del TLC se prolongan y se vuelven tortuosas y cambiantes. Pero las remesas de los trabajadores mexicanos suben. La cifra de 2017 fueron 28, 778 millones de dólares. Y Texas se opone a la reducción de trabajadores migrantes temporales. Y También Nuevo México. Y California. Y los aficionados al base ball y al futbol soccer y americano que comen aguacates durante los partidos.