Reportes médicos de Marco Antonio no son responsabilidad del GCDMX: Mancera

México. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, dijo que la entrega de los resultados de los análisis médicos de Marco Antonio Sánchez Flores no es parte de las responsabilidades de las autoridades capitalinas.

El Jefe de Gobierno explicó que aunque se tuvieran estos documentos, no se pueden dar a conocer por tratarse de un menor de edad y al cuidado que se debe a su integridad.

Señaló que se mantiene comunicación directa y constante con los familiares de Sánchez Flores.

“Los informes médicos no están en el ámbito de la autoridad de la Ciudad de México, en primer lugar, no podemos victimizar, aunque tuviéramos informes médicos nosotros no podemos no debemos dar esa información”, indicó.

“Esa información la ven los cuerpos médicos que corresponde a ese ámbito, y cuando se tenga todo el caso completo y concluido, hay que proteger los derechos del menor. El acompañamiento con la familia hasta donde yo tengo informado es permanente, quizá la mayor comunicación ha sido con la mamá del menor” declaró Mancera.

Con información de Noticieros Televisa