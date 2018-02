Videgaray, Miramón y Trump

Por Francisco Garfias.

Un respetado colega comparó hace poco a Luis Videgaray con Miguel Miramón, aquel general conservador que en el Siglo XIX se alió con el austriaco Maximiliano para combatir el gobierno legítimo de Benito Juárez.

Miramón, quien llegó a la presidencia de México en 1859, murió fusilado en el cerro de las Campanas, Querétaro, junto al general Tomas Mejía y el dizque emperador Maximiliano, impuesto por Napoleón III.

La citada comparación era la forma del colega de criticar la complacencia del canciller mexicano con el gobierno de Donald Trump, el más hostil hacia los mexicanos en los tiempos modernos.

En su discurso de campaña para llegar a la Casa Blanca, Trump llamó a los mexicanos criminales, violadores, traficantes de drogas.

Su discurso más rentable frente a la clientela electoral –obreros de raza blanca y partidarios de la supremacía blanca- fue el de levantar un Muro en la frontera y decir que México pagaría su construcción.

El presidente estadounidense ha repetido hasta la saciedad que los connacionales que emigran en busca del sueño americano le roban empleos a los gringos.

Ha amenazado a las empresas automotrices con planes de inversión en México. Allí está la Ford y la cancelación de la millonaria inversión que iba a hacer en San Luis Potosí; el regaño a la alemana BMW o la japonesa Toyota por sus inversiones en México.

Su amenaza de salirse del TLCAN ha golpeado duramente al peso con su consecuente impacto en la inflación, la más alta en los últimos 17 años.

Y así podríamos seguirle hasta acabarnos este espacio con los vituperios de Trump.

Es cierto que a más de un año de que llegó a la Casa Blanca, el magnate transformado en político no ha podido levantar el muro; las deportaciones de emigrantes son menores, el Tratado de Libre Comercio sigue vigente, entre otras cosas.

Videgaray lo resumió así al dar la bienvenida a su par estadounidense Rex Tillerson: “De muchas maneras”, la relación entre los dos países es, hoy en día, más fluida, más cercana que con la administración anterior (de Obama)”, dijo.

“Algunas personas no lo creen, pero es un hecho”, apuntó el canciller mexicano.

Se entiende que estaba con Tillerson y que ahora es diplomático.

Para muchos, entre ellos este reportero, parece un innecesario exceso la comparación favorable a Trump en relación Obama, como también nos parece exagerado igualar a Videgaray con Miramón.

Ya alguna vez le fue muy mal a Videgaray por haber propiciado el viaje de Trump a México en plena campaña electoral estadounidense.

El elogio a la administración de Trump no lo deja bien parado frente a los mexicanos. Ya lo verá.

Es cuestión de tener mas sensibilidad.

Nos escribió ayer el diputado del PAN, Federico Döring, para negar tajantemente lo que nos dijo su homólogo del PRI, Alejandro Domínguez, sobre una supuesta molestia de Ricardo Anaya con Javier Corral por el protagonismo del gobernador de Chihuahua en la llamada “Marcha por la Dignidad.”

“Con Alejandro tengo meses de ni hablar. Ni siquiera lo vi. Jamás he dicho tal cosa sobre Corral. De hecho militantes que me son afines acudirán el domingo –a la conclusión de la Marcha-. Yo no iré por estar fuera de México.

Lo que sí reconoce Federico es haber abordado con Domínguez el tema de la retención de cuotas que hacen los partidos a militantes que trabajan como funcionarios, pero cuando todavía el fiscal electoral era Santiago Nieto.

Nada que ver con el arresto de Alejandro Gutiérrez, ni con Beltrones, ni con los 700 millones de pesos que Corral le reclama a la SHCP.

En ese entonces hubo una orden de aprehensión por el desvío de 70 millones de pesos contra un empleado del anterior gobierno de Cesar Duarte. El hombre recolectó dinero para el PRI entre los funcionarios que trabajaban en el gobierno estatal.

Domínguez era entonces dirigente estatal del tricolor. Döring se preocupó por los criterios que utilizó Nieto para girar esa orden de aprehensión. EL PAN también impone cuotas voluntarias a sus funcionarios. No quería que le ocurriera lo mismo que al PRI en Chihuahua.

Va una afirmación políticamente incorrecta, pero que es importante subrayar. Andrés Manuel debe responder con claridad al reto que ayer le lanzó José Antonio Meade:

¿Está a favor o en contra de la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México?

El candidato simpatizante del PRI escribió ayer en su Twitter:

“Antier recorrí las obras del @NvoAeropuertoMx. Estoy convencido de que se trata de un proyecto indispensable. Responde sin ambigüedades @lopezobrador_: ¿estás a favor o en contra? #ElNuevoAeropuertoVa

Es cierto que Andrés ha modificado su postura frente al proyecto del NAICM. Primero afirmaba que lo cancelaría y que promovería la idea de que en la Ciudad de México hubiese dos Aeropuertos: el actual y otro en la base militar de Santa Lucia.

Ya no es tan tajante. No habla de cancelarlo. Aunque insiste en que es pura corrupción.

El alcalde panista de Tijuana, Juan Manuel Gastellum, se ha convertido en un auténtico cruzado contra la posibilidad de que los detenidos por portación ilegal de armas salgan en libertad bajo fianza.

En un mensaje a los legisladores federales les dice que la violencia no será contenida hasta que no se endurezcan las sanciones por llevar armas sin permiso y le quiten el derecho a fianza.

“Es una ecuación bien sencilla. La policía municipal de Tijuana ha detenido más de 500 personas que andan con armas –y han matado- que andan en libertad. Si esas personas estuvieran detenidas hubiéramos evitado 500 homicidios o más.

“Necesitamos que los legisladores federales se pongan las pilas”, puntualizó.

Fin.