Peschard y el Comité de Participación Ciudadana

Jacqueline Peschard Mariscal es licenciada en Sociología y maestra en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Obtuvo el doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de Michoacán. Por años se ha dedicado a la docencia y la investigación en el ámbito universitario. Sus líneas de investigación se vinculan a democracia, sistemas políticos, partidos y procesos electorales, cultura política, transparencia y derecho de acceso a la información.

La doctora Peschard asumió el cargo como presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) y del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) el 30 de enero de 2017. En febrero del año en curso termina su gestión. En diversas participaciones públicas ha llevado la voz propia y la de los otros integrantes del CPC.

En diferentes foros ha dicho que “los esfuerzos del combate a la corrupción en México con un nuevo sistema, establecido por el gobierno de Enrique Peña Nieto ante la presión para reaccionar a diversos escándalos, están siendo obstaculizados por las mismas autoridades al rehusarse a colaborar en algunos de los principales casos que enfrenta el país”.

A unos cuantos días de concluir su periodo como integrante del CPC del SNA, la investigadora lamenta que el nivel de corrupción en el país sea enorme, en gran parte, por la resistencia de los servidores públicos, mal llamados funcionarios, que conforman la burocracia dorada, a ser vigilados, pero también a que las propias estructuras del Estado mexicano tienen huecos en donde esta práctica negativa se reproduce en todas las áreas.

En la víspera de la entrega de su encargo a uno de sus pares, Peschard lamenta que el SNA no se haya conformado de manera completa, no sólo en el ámbito federal, sino también en las entidades del país: “si no están todas las piezas, si está todo cojo, se avanza de manera muy lenta”.

Por otra parte señala que el CPC se ha convertido en un referente importante. Hay muchos términos que se han convertido en parte de la agenda pública; “todo mundo sabe qué es una empresa fantasma y cuál es el modo de operación por el que los recursos públicos se van de manera ilegal a las campañas políticas”. Enfatiza en que no basta con atrapar a los cabecillas de las redes de corrupción, sino ir a las causas, saber qué deficiencias hay en las estructuras gubernamentales que permitan que suceda esto sin que, aparentemente, nadie se dé cuenta.

Señala la doctora Peschard Mariscal que la magnitud de la corrupción en este sexenio en México es impresionante. Están a la vista casos emblemáticos como la casa blanca, la casa de Malinalco, los contratos al Grupo Higa y Odebrecht. “Lo que ha dicho el Banco Mundial es que a escala global la corrupción implica más o menos 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y en México es de 10 por ciento”.

En la pasarela examinadora han empezado a desfilar siete candidatos a formar parte del CPC del SNA. Las entrevistas han tenido lugar en un acto público en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM. La lista de los aspirantes está conformada por Enrique Arce Bravo, Areli Cano Guadiana, Rosa María Cruz Lesbros, María Rebeca Félix Ruiz, Luis Armando González Placencia, Irene Levy Mustri y Tania Sánchez Andrade.

En términos generales, los candidatos entrevistados por una comisión de selección creada exprofeso, han propuesto que es necesario darle seguimiento puntual a los índices de corrupción; que el CPC fortalezca sus capacidades institucionales; vincularse con otros órganos de combate a la corrupción; promover una cultura de la integridad en el servicio público; tener mayor contacto con la sociedad civil; fortalecer los mecanismos de denuncia; generar contenidos educativos para niños y jóvenes en contra de la corrupción; Formar un observatorio que supervise el trabajo realizado en las entidades federativas.

El corte de caja que se tiene hasta ahora, refleja que hay faltantes sensiblemente notorios en las tareas encomendadas al CPC. Jacqueline Peschard Mariscal ha marcado derroteros muy claros para quienes entren al relevo, sosteniendo con firmeza la estafeta que les entregó la ciudadanía de este país.