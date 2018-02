Por Francisco Garfias.

A López Obrador lo volvió a traicionar la intolerancia que parecía haber exorcizado en su tercera campaña presidencial.

No soportó las críticas que el analista político, Jesús Silva Herzog Márquez, le hiciera en su semanal artículo de Reforma, bajo el título de AMLO 3.0

Al candidato presidencial de Morena no le gustó, ni tantito, que el articulista escribiera que el peligro de AMLO es que se desplazó del “extremo sectarismo” al punto contrario: “el oportunismo”.

Pero también que Morena ha sido traicionada por el caudillo antes de llegar al poder. Y es que, apunta el catedrático, en ese Movimiento ya caben foxistas, calderonistas, zedillistas, salinistas…

Es muy raro que Andrés Manuel responda por escrito a la cascada de críticas que cotidianamente recibe. Pero esta vez no venían de cualquiera, sino de una de las mentes más brillantes que hay en el país.

En su cuenta de twitter, el jefe máximo de Morena escribió:

“Hace tiempo que Jesús Silva Herzog Márquez me cuestiona con conjeturas de toda índole. Hoy, en el periódico Reforma, me acusa sin motivo de oportunista.

“Ni modo, son tiempos de enfrentar a la mafia en el poder, a sus secuaces y articulistas conservadores, con apariencia de liberales”.

Silva Herzog le reviró con un tiro de precisión:

“Ojalá aceptara alguna vez, don @lopezobrador_ que la discrepancia no es inmoralidad. Criticarlo a usted no es entregarse a la mafia. Si no aceptamos que hay razones para el desacuerdo, el diálogo no tiene sentido”.

No se si alguno de sus asesores le aconsejó al tabasqueño descalificar a Silva Herzog. Pero es evidente que la habilidad y la mordacidad que Andrés había mostrado en esta campaña para neutralizar las críticas palideció frente a la intolerancia.

¡Así no Don Andrés!

*



A todos los que hoy aplauden a Javier Corral por la ‘Marcha de la Dignidad’ que le redituó la promesa de 900 millones de pesos -¿Qué no eran 700 los firmados en el famoso convenio de saneamiento financiero que dice le cancelaron ?– les recordamos que en Chihuahua murieron 10 personas asesinadas este fin de semana.

Estas ejecuciones ocurrieron mientras el gobernador de la entidad abandonaba las tareas propias de su cargo y proseguía en otros estados su cruzada para transformarse, con el tiempo, en líder de la oposición.

Algo así como el “López Obrador de la Derecha”.

La Secretaría de Gobernación le aguó la fiesta al comunicar ayer que los acuerdos con el norteño redentor no aceleran la extradición del corrupto César Duarte, como fue anunciado y que esta se realizará en los tiempos legales.

A los apologistas de Corral les recordamos que el inicio del 2018 ha sido el más violento que se ha vivido en Chihuahua en los últimos tiempos.

Datos de la Fiscalía del Estado –Sí, del Estado- revelan que en el primer año de gobierno del panista registró un incremento de 60 por cierto en las victimas por homicidio.

A esos que le hacen caravanas por haber “doblado al gobierno-“ –eso dicen- les preguntamos: ¿Tendrán alguna reflexión para las víctimas de la violencia en la entidad?

Hoy más que nunca estoy de acuerdo con los dichos de Andrés Manuel de que el Show de Corral es “pura faramalla”.

Declara El Peje:

“La situación en Chihuahua es muy delicada, sobre todo por la violencia, no han podido resolver el problema porque Corral no ha hecho nada por crear empleos, por atender a los jóvenes.

Ofreció en campaña que iba a garantizar el derecho al estudio a los jóvenes y luego se retractó con la excusa de que no había presupuesto.

“Lo único que ha hecho Corral, dijo, es pintar de azul las casetas de cobro, además de esta simulación para desviar la atención y favorecer a Ricardo Anaya, de quien, dijo, ya forma parte de la mafia del poder.

“Sí, es que tiene buen maestro, a Diego Fernández (de Cevallos). Hace un tiempo yo dije que era un aprendiz de mafioso y ya Diego lo convirtió en mafiosillo. O sea, ya escaló en la mafia del poder”, puntualizó.

Otra vez Ricardo Anaya aparece involucrado en un escándalo financiero. Pero a diferencia de la anterior, cuando indiscutiblemente hubo “mano negra” del gobierno, hoy son los propios panistas los que exigen cuentas al candidato presidencial.

Los señalamientos de irregularidades y negocios millonario que ahora apuntan a Ricardo fueron portada en el último número de la anti oficialista Revista Proceso.

El documentado reportaje, firmado por el incorruptible Álvaro Delgado, dice que Anaya creó en Querétaro la Fundación Por ‘Más Humanismo’, que utilizó para un millonario negocio inmobiliario con constructores amigos, mediante un complejo esquema de triangulación de recursos que sirvió para hacerse de un terreno que posteriormente se vendió mas caro.

Anaya niega todo. Dice que en la Fundación jamás recibió un centavo de recursos públicos y que él personalmente no obtuvo beneficio alguno de las actividades que desarrollaba.

Y descalifica a “Proceso”, al sugerir que el reportaje es parte de la guerra sucia del PRI “que está desesperado y ya no sabe que hacer para levantar la campaña en ruinas de su candidato”

El ex presidente Calderón fue de los primeros en reaccionar en twitter a la respuesta de Anaya:

“No es un tema de recursos públicos o privados, sino de simulación de personas y actos jurídicos con fines de lucro. Los terrenos eran del pueblo de Querétaro y después de varias maniobras se quedaron en manos de @RicardoAnayaC”, escribio.

No se quedó atrás Ernesto Cordero. El presidente de la mesa directiva del Senado pidió a las autoridades investigar los señalamientos, aparecidos en la citada revista.

FIn.