Jesús Ochoa asesora a creadores de la puesta en escena “Voraz”

La pieza hará temporada del 7 de febrero al 25 de abril en el Teatro La Capilla

Por Maricruz González May

México.- Con más de cuatro décadas dedicadas a la actuación en teatro, televisión y cine, Jesús Ochoa sabe que es importante la orientación cuando se comienza en esta carrera, pero más aún las ganas de comerte al mundo y arriesgarte cuando tienes ideas frescas.

Y bajo ese tenor, se da la oportunidad de asesorar al dramaturgo y actor David Orci, a los directores Ricardo Enríquez y Emma Solórzano, así como a Ignacio Pereda, Alberto Garmassi y Ana Florencia Pérez de Alba, protagonistas de la puesta en escena “Voraz”, que hará temporada en el Teatro La Capilla, a partir de mañana.

En entrevista con Notimex, luego de la función para medios, Ochoa compartió que esta es la segunda producción de una trilogía que hará Orci y que ha decidido compartirles su experiencia porque reconoce la astucia e inteligencia que hay en ellos.

“Ahorita ellos vuelan solos, tranquilamente, todo lo hacen ellos y es un gran logro lo que han conseguido, he visto como han crecido (…) Me gusta mucho el trabajo de los jóvenes, los veo y los ayudo”, compartió con emoción el actor, quien actualmente escenifica la obra de teatro “Conversaciones con mamá”, al lado de Queta Lavat.

“Voraz” reflexiona sobre el “ser” y el “deber ser”, a la vez que pondera la urgencia de anteponer el ser únicos y defender el derecho a ser diferentes, contrario a cómo la sociedad va “amaestrando” a los seres humanos.

Al respecto, Ochoa dijo “que es un teatro interpretativamente difícil, y eso me gustó mucho de ellos. No es una obra de presentación, nudo y desenlace. No se van al acto simple, eligen un tema fuerte y profundo, un tema inacabable”.

Sobre el escenario se aprecia una herrería en forma de cubo, en cada lado se desprende una sabana que durante el desarrollo de la pieza permite que los actores expresen sus diálogos al compás de la música en vivo y luces intermedias.

“Me siento muy orgulloso de ver su valentía, coraje y el riesgo que toman. Es una expedición hacia la libertad y para mí es un honor de acompañarlos en este drama que tendrá funciones hasta abril”, dijo el primer actor.

Ntx