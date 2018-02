Marcelo y Monreal: la “sodomía política”

Por Carlos Arturo Baños Lemoine.

Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco

De nuevo aparecieron en la escena política Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, los “apestados”, los “indeseables”, los “hijos pródigos” del Profeta Amoroso y dueño de ese partido-secta llamado MORENA.

El jueves 01 de febrero, AMLO los presentó como parte de su estructura de defensa regional del voto: Marcelo Ebrard se hará cargo de la primera circunscripción (Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California, Chihuahua, Durango y Baja California Sur), mientras que Ricardo Monreal hará lo propio en la segunda circunscripción (Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas y Querétaro).

Se trata de encomiendas difíciles, por tratarse de territorios no muy afines a MORENA y en donde el crimen organizado ha sentado sus reales. La tarea, pues, tiene visos de castigo. Los nuevos amaestrados de AMLO deben tragarse un purgante para ser dignos de entrar en el “reino de los cielos” del Caudillo.

Por supuesto que también debemos decir que Andrés Manuel prefiere tenerlos cerca que en contra: los conoce muy bien, sabe sus mañas y, en las actuales circunstancias, no puede permitirse privarse de los beneficios inherentes a ese par de eficaces mañosos. Prefiere que actúen para su causa y, claro está, también quiere hacerles sentir el látigo de su paternal castigo.

La generosa mano de AMLO resucitó al “apestado” Marcelo. Recordemos que durante la primera mitad del sexenio de Miguel Ángel Mancera, Andrés Manuel llevaba muy buena relación con el todavía Jefe de Gobierno: llegó a decir que estaba haciendo un buen gobierno e incluso jugaron juntos al béisbol. En ese entonces, Mancera todavía no formaba parte de la “mafia del poder”.

Este espaldarazo a Mancera, por parte de AMLO, fue visto como un golpe bajo contra Marcelo Ebrard: eran los tiempos en los que Mancera buscaba afanosamente un “culpable” del lodoso caso de la Línea 12 del Metro, y Marcelo fue el indicado. Y AMLO ni siquiera le tiró un lazo al “maloliente” ex Jefe de Gobierno, no obstante que, en su momento, Marcelo se hizo a un lado sumisamente para dejarle la candidatura presidencial a AMLO en el 2012.

Ya sabemos que a AMLO le gusta usar a la gente y, cuando ya no le es útil, le patea el trasero. Es su estilo. Por ello, AMLO se alejó todo lo que pudo de Marcelo, el “apestado de la Línea 12”, dejándolo solo ante Mancera, el “cazador de culpables”.

Después, AMLO no fue para proteger con el “manto sagrado” de MORENA a su ex pupilo político en las elecciones intermedias de 2015, primera elección en la que participó MORENA como partido político. No hubo un lugar para Marcelo, porque seguía siendo el “hediondo de la Línea 12”.

En función de las elecciones del 2015, Marcelo trató de refugiarse en las plurinominales del PRD y de Movimiento Ciudadano, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le asestó un duro golpe por infringir las normas electorales. Marcelo se quedó como el perro de las dos tortas y no tuvo más opción que continuar en su autoexilio francés.

En diciembre de 2017, Marcelo Ebrard apareció al lado de varios ex perredistas, recién integrados a MORENA, encabezados por Leonel Godoy. El mensaje era claro: estaba haciendo antesala en busca de un “hueso”.

Pese a todo esto, AMLO no tuvo a bien considerar a Marcelo para su gabinete (presentado el 14 de diciembre), ni para una candidatura (al menos hasta la fecha). Por el momento, Marcelo está “para hacer talacha”. Tiene que hacer méritos, pues.

En el 2000, Marcelo declinó a favor de AMLO su candidatura a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, por parte del Partido del Centro Democrático. Y, en el 2012, Marcelo se hizo a un lado para dejar pasar a AMLO como candidato presidencial por el Frente Amplio Progresista (PRD-PT-Movimiento Ciudadano).

A Marcelo Ebrard ya se le ha hecho costumbre dejarse someter, avasallar y maltratar por parte de AMLO. Se trata de una especie de “sodomía política”, metafóricamente hablando. Por lo visto, Marcelo no concibe ningún futuro político si no es bajo las alas de AMLO.

Ricardo Monreal es otro caso de “sodomía política”, quizá más vergonzoso que el de Marcelo Ebrard.

Era uno de los hombres fuertes de AMLO, al grado de ser su fiel escudero, su coordinador de campaña en el 2012 y su consejero permanente. Por ello, Monreal pensó que el “dedito” de AMLO lo favorecería a él, y sólo a él, a la hora de definir la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para el 2018.

¡Oh, sorpresa! La encuesta de MORENA (con cara de Andrés Manuel) se inclinó por Claudia Sheinbaum. Obvio, Monreal hizo berrinche, con cierta razón. AMLO lo humilló. Ya dijimos que el tabasqueño es especialista en usar gente y en desecharla a su antojo.

Y Monreal se atrevió a enfrentar al statu quo de MORENA, al grado de cuestionar a la nomenklatura de este partido-secta; nomenklatura encabezada por Yeidckol Polevnsky y los hijos de Andrés Manuel.

Con su atrevimiento, Monreal generó una gran expectativa. Se avizoraba una ruptura renovadora, parecida a la que el mismo Monreal llevó a cabo en 1998, cuando el PRI no quiso hacerlo su candidato a la gubernatura de Zacatecas. Entonces Monreal rompió con el PRI y ganó contra todo pronóstico.

Pero no fue así. Después de patear el avispero, Monreal reculó y terminó plegándose vergonzosamente a la voluntad autoritaria de su mentor. Monreal agachó la testa, se arrodilló y pidió perdón. Y fue tal el costo de su desacato, que ni por asomo de error se presentó en la mega reunión de MORENA del 20 de noviembre de 2017: sabía que iba a ser abucheado.

Derrotado y humillado, Monreal dejó la Jefatura Delegacional de la Cuauhtémoc, dispuesto a irse de retiro espiritual. Mas, para su fortuna, AMLO lo resucitó de entre los muertos, pero no lo resucitó del todo: Monreal debe hacer méritos para recuperar la confianza perdida. Andrés Manuel no perdona tan fácil a los “niños berrinchudos”.

Al igual que Marcelo, Monreal deberá andar descalzo sobre brasas ardientes por un rato, a manera de penitencia. Y, si se portan bien, volverán a ver la sonrisa del Caudillo Amoroso.

Ambos, Marcelo y Monreal, quieren erigirse como los sucesores de AMLO. Quieren sacar provecho de su cercanía, esperando que gane las elecciones presidenciales del 2018 y vuelvan a los brazos del padre cual hijos pródigos.

Pero se equivocan: Marcelo y Monreal no han caído en la cuenta de que AMLO cada vez pesa menos en MORENA. Por edad, cansancio y condición de salud, AMLO ha delegado buena parte de la operación de MORENA en la nomenklatura y a ésta no le agradan las personas con impulso propio.

El “grupo compacto” que hoy en día dirige a MORENA en nombre de AMLO, no se dejará quitar el poder de mando y conducción. Y para este “grupo compacto” personajes como Marcelo y Monreal son factores amenazantes; factores a los que hay que usar, pero manteniéndolos siempre alejados de la alta dirección y de la toma de decisiones medulares.

¿Qué tanto aguantarán Marcelo y Monreal la humillación? ¿Hasta dónde tolerarán la “sodomía política” a la que han sido sometidos por AMLO y por la nomenklatura de MORENA?