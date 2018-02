Pide Meade erradicar violencia de la realidad nacional

México.- El precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, condenó este mediodía en León, Guanajuato, los ataques contra defensores de derechos humanos y se pronunció por erradicar toda manifestación de violencia.

Meade Kuribreña expresó sus condolencias a la familia del precandidato del PRI a la alcaldía de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, Francisco Rojas, quien falleció esta mañana luego de que la medianoche del sábado sufriera de una agresión por parte de la delincuencia.

En Guanajuato, el aspirante a la Presidencia de la República se comprometió a trabajar por un México justo, donde no haya delincuentes ni funcionarios públicos corruptos con dinero que no les pertenece. El precandidato presidencial dijo que no es suficiente que coincida la declaración del Impuesto Sobre la Renta con la Declaración Patrimonial, sino que se debe asegurar que ambas sean compatibles con el estilo de vida de los funcionarios y con los registros públicos de la propiedad.

En este sentido, destacó la importancia de que la congruencia que se pide se dé por la vía de la ley y de las instituciones.

“Vamos por un México en donde lo que trabajamos sea consistente con lo que tenemos, en donde el funcionario público haga coincidir su declaración con su realidad, en donde estemos seguros que no tendremos delincuentes y funcionarios corruptos que vivan más allá de lo que su sueldo pueda explicar, que tengan más allá de su patrimonio bien habido”, subrayó el precandidato de la coalición Todos por México.

Ante la militancia del PRI guanajuatense, Meade reconoció que la violencia y la inseguridad agobian a la entidad y a sus habitantes, por lo que en su plataforma, dijo, se contemplan acciones y propuestas claras para combatir esta problemática, entre ellas, incautar las armas ilegales y los recursos en efectivo. Sostuvo que pondrá todo su empeño para que los habitantes de la entidad se sientan orgullosos y tranquilos, así como para que le vaya bien al campo, a la industria y al turismo.

José Antonio Meade Kuribreña dijo que las elecciones se ganan con buenos perfiles, propuestas, emoción y, sobre todo, con unidad. Aseveró que, durante su precampaña, ha construido propuestas nacionales que dan certeza al país, para seguir generando empleo, inversión y así combatir la pobreza.

El precandidato a la gubernatura de Guanajuato, Gerardo Sánchez García, aseguró que el priismo está a la altura de los retos y desafíos de la entidad, así como de las exigencias de la población, la cual tiene sed de justicia. Afirmó que el estado está listo para la alternancia y el cambio político.

En un encuentro con la clase política estatal, en el que participaron senadores, diputados locales, federales y líderes sectoriales, el precandidato destacó la importancia de cuidar las actividades productivas del país, así como la seguridad, para que las inversiones sigan presentes en la entidad.

Meade destacó la importancia de transmitir confianza y liderazgo al electorado. Reiteró que la población no quiere confrontación ni descalificativos, sino tener la certeza de que sus demandas tendrán respuestas puntuales y eficientes.

Acompañado por su esposa, Juana Cuevas, Meade Kuribreña dialogará con mujeres y empresarios del estado, a quienes expondrá sus planteamientos en materia de empleo para jóvenes, así como innovación y modelos de apoyo para impulsar la creación de nuevas empresas. Por la tarde, el precandidato presidencial visitará una fábrica de calzado.