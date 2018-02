AMLO responde a Silva Herzog, Krauze, Zuckerman…y Riva Palacio

Por Francisco Garfias.

Ahora le tocó a Raymundo Riva Palacio. Dice AMLO que la columna que publicó sobre sus hijos, ayer en “El Financiero”, viene de la Secretaría de Gobernación.

“Hay expedientes y han investigado a mis hijos, a toda mi familia desde el CISEN”, declaró ayer.

El tabasqueño asegura que tiene todos los expedientes de lo que hace el personal del CISEN en contra suya y de su familia.

“Hay simpatizantes del Movimiento que me hacen llegar toda la información. Por eso lo que saca hoy Riva Palacio es con base a un informe del CISEN”, insistió.

¿Y que dice Riva Palacio?

Que sus hijos -José Ramón, Andrés y Gonzalo- forman el cinturón que rodea al candidato presidencial y que todos tienen que someterse y pasar sus aduanas para llegar a él.

Los define como “La cúpula real del Movimiento de Regeneración Nacional”

El candidato de Morena, puntero en todas las encuestas, volvió a subrayar ayer que si gana va a desaparecer el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

”No es venganza. Es poner orden y que se acabe el espionaje a los opositores”, aseguró.

La apuesta es disparatada. Desaparecer el Cisen significa quedarse sin inteligencia. No hay Estado que no la utilice para su sobrevivencia.

Es pieza fundamental para la toma de decisiones sobre gobernabilidad, estado de derecho, seguridad nacional.

Y para que le seguimos.

Sin nombrarlos, Andrés Manuel se les fue encima a Silva Herzog, Krauze, Zuckerman…

“No se les puede cuestionar. Ellos sí pueden decir que soy mesiánico, que soy populista, que soy oportunista.

“Yo apenas lo único que les dije, se los repito, que son profundamente conservadores, con apariencia de liberales, eso es todo y tengo razón.

“Estos ni siquiera son liberales moderados, son conservadores, con apariencia de liberales. Entonces fuera máscaras, ¡ya basta de estar simulando!”, puntualizó.

La cita a Jesús Reyes Heroles, padre, vino de Agustín Basave. La utilizó en un texto que escribió en defensa de Ricardo Anaya. “Los priistas deberían saber que lo que resiste apoya”.

Y es que al ex presidente nacional del PRD no le gustó el reportaje publicado por la Revista Proceso, que no tiene nada de oficialista, en el que se acusa al candidato presidencial del Frente de hacer millonarios negocios inmobiliarios a costillas del PAN.

En su mensaje por WhatsApp, Basave escribió:

“La embestida del priñanietismo contra Anaya ya adquirió proporciones delirantes. Lo han infamado hasta el cansancio. Le están echando encima todo el peso del águila.

“…Han usado información gubernamental para crear la imagen de corrupción. Han usado a todos sus liderazgos y cuadros como gatilleros.

“No se que les duela más, si el desplome de Meade o el hecho de que no han podido destruir a Ricardo. Le pegan mucho más que a Andrés Manuel y eso es sintomático”, aseveró el diputado.

¿Tan convencido está de que lo aparecido en Proceso es Fake News?, Es pregunta.

Eran dos o tres mil inconformes. Todos viven de la misma actividad: venden animales de compañía en mercados, tianguis, puestos fijos o semifijos, ambulantes.

Venían de todo el país a defender, decían, “el pan de sus hijos”.

Estrangularon por horas la circulación en Reforma e Insurgentes. Alzaban pancartas en contra del Partido Verde y la minuta que prohíbe la venta de mascotas.

“¿Dónde están los animales de los circos?” preguntaban en una manta.

No era necesario que escribieran la respuesta para saber que desaparecieron después de la Prohibición promovida por Partido Verde.

En otra manta se leía: “primero los animales de los circos. Después los delfines. ¡Ahora los trabajos de miles!”

Eran las 13:35 cuando hablamos con ellos. Les habían prometido que los recibirían en el Senado a las 13 horas. Les propusieron hablar con un secretario técnico, pero querían a un senador como interlocutor de la comisión del ramo.

Imposible. El Senado era un desierto. La mayoría de sus integrantes seguían de puente. Ni reuniones de comisión hubo.

La manifestación hizo reaccionar a Jesús Sesma, coordinador de los diputados del PVEM.

Difundió un comunicado en el que asegura que la citada minuta no pretende acabar con los empleos de los locatarios de mercados que se dedican a esta actividad, sino asegurar que los animales cuenten con el entorno necesario para su optimo desarrollo y bienestar.

Para que usted, lector, norme criterio, esto es lo que dice el cuestionado Artículo 87 bis 2 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente:

“En el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán la prohibición de organizar, inducir o provocar las peleas de perros; la comercialización de fauna silvestre, animales de compañía en la vía pública, mercados, tianguis, puestos semifijos o permanentes…”

Está más que claro. Sobran comentarios.

Fin.