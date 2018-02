Sara Maldonado, orgullosa de ser una “malcriada” en televisión

México.- La actriz Sara Maldonado, orgullosa de ser una “Malcriada”, luego del éxito de esta telenovela producida por Joshua Mintz, que está a punto de llegar a su final en TV Azteca.

En entrevista, la actriz dijo a Notimex que su trabajo le da satisfacciones y lecciones cuando los proyectos son altamente profesionales.

“En ‘Las malcriadas’ ocurrió eso, desde el principio supe que sería todo un reto actoral el personaje que me tocó interpretar (Laura Espinosa), que desde pequeña experimentó el maltrato y el rechazo de sus padres, violencia intrafamiliar, algo que sucede a diario en la sociedad”.

La actriz subrayó que la historia escrita por César Sierra fue subiendo de nivel y atrapando a los televidentes. “Cuando se sabe eso desde un principio hay mucha mayor responsabilidad del elenco y equipo de producción, para ofrecer un final a la medida de las expectativas del televidente, como ahora sucederá”.

Maldonado respondió que la trama propuso un extremo realismo, que le atrapó: “Solo espero que termine esta temporada y a ver qué sucede, por lo pronto estoy tomando unas vacaciones en las playas de Baja California”.

Destacó que por el momento no ha buscado propuestas de trabajo. “Eso se lo dejo a mi oficina de representaciones, que elige las mejores, para luego presentármelas y decidir juntos la que más me convenga, por lo pronto me siento orgullosa de ser una ‘Malcriada'”, finalizó.

Ntx