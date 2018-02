“Alacrán” Berchelt y Maxwell Awuku se declaran listos para la “guerra”

Cancún, QRoo.- El boxeador Miguel “Alacrán” Berchelt tuvo su primer cara a cara con el ghanés Maxwell Awuku, listos para estelarizar la función donde el mexicano realizará la segunda defensa del título superpluma del CMB.

Ambos boxeadores estuvieron en la última rueda de prensa de la velada en el “Kinky Bar” del hotel sede de la pelea, donde se mostraron en condiciones para el choque, a realizarse en la Arena Oasis Cancún.

“Cuando pagas por ver al ‘Alacrán’ pagas para ver a un peleador explosivo, me entrego en cada entrenamiento, han visto mis peleas, soy un peleador que no aburre, ahora sacrifico parte de mi bolsa, pero lo que me importa es defender ante mi raza en Cancún”, dijo Berchelt (32-1, 28 KOs).

Acompañado de Guillermo Brito, director operativo de Zanfer; Mario Abraham, su representante y titular de Max Boxing; y Pepe Gómez, de Cancún Boxing, el monarca de las 130 libras agradeció el apoyo de su afición y prometió que el título se quedará en casa.

“Creo que se hace un gran esfuerzo para esta pelea, quiero agradecer al gobernador, decirles que vengo bien preparado, cada golpe y combinación que tire irá con la fuerza y poder de todo Cancún y todo México, primero Dios ese título se queda aquí”, dijo.

Ayudado por su traductor, el pugilista africano (44-3-1, 30 KOs) se mostró agradecido por ser considerado para retar al “Alacrán”, dispuesto a arruinarle la fiesta y regresar a casa como nuevo campeón mundial.

“Estoy contento de estar en Cancún, vine por el título y haré lo mío”, comentó el africano, quien busca emular a su compatriota Azumah Nelson y proclamarse campeón mundial para que lo vuelvan a buscar, ahora para brindar la revancha.

También estuvieron presentes el prospecto Jaime Munguía y el argentino José Carlos Paz, quienes se medirán por el título Internacional medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el combate coestelar de la noche.

“Tuvimos una gran preparación, vamos a dar una gran pelea”, dijo el invicto tijuanense (26-0, 22 KOs), mientras que el sudamericano aseguró que llega con una gran preparación, “venimos a ganar, esperemos dar una buena pelea y cumplir”.

Otro pugilista en la conferencia fue Pedro “Roca” Campa, quien se medirá con Iván “Zurdo” Álvarez a 10 giros en superligero, el primero ya recuperado tras su última derrota.

“Estoy con mentalidad positiva para demostrar a todos que estoy listo, lo que pasó es algo que a todos nos puede pasar, llego preparado de la mejor forma”, aseguró el pugilista.

Este viernes se volverán a ver todos los protagonistas de la velada para subir a la báscula y cumplir con el último requisito, antes de intercambiar golpes en la función que dará inicio a las 18:00 horas.

Ntx