Talavera considera enfocarse en el presente para aspirar a Rusia 2018

Toluca.- Para ser considerado por el técnico de la Selección Mexicana de Futbol, Juan Carlos Osorio y disputar la Copa del Mundo Rusia 2018, el portero Alfredo Talavera, señaló que necesita enfocarse únicamente en el presente.

El portero de Toluca regresó a las canchas el pasado miércoles dentro de la Copa MX, tras siete meses de inactividad debido a una lesión.

“Tengo que enfocarme en el presente, donde estoy, que por consecuencia me va a llevar a donde quiero, que es el Mundial, principalmente los primeros partidos de preparación. Tengo que hacer primero lo mío si no, no hay lo segundo, tengo que enfocarme en lo más importante que es en el ahora”, dijo.

Manifestó que su presencia en los terrenos de juego se dilató un poco, debido a que era necesario respetar los tiempos que se manejaron en la rehabilitación.

“Yo quería jugar mucho antes, pero los tiempos para eso están, hay que respetarlos; hay gente especializada que determina los momentos y creo que el partido de Copa fue el momento correcto, el ideal para empezar a jugar”, apuntó.

Destacó que en términos generales no tuvo mayor problema de ponerse nuevamente bajo los tres palos y que está listo para repetir en el 11 titular del cuadro mexiquense.

“Yo me siento muy bien, quería experimentar esa sensación cuando ya estás bien, cuando ya no tienes nada, me sentí perfectamente, así que si dependiera de mí, yo sí juego el domingo porque ya prácticamente me siento al 100”, sentenció.

