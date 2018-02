La “banderita blanca” del moreno AMLO

Por Francisco Garfias.

Andrés Manuel López Obrador sacó la “banderita blanca” y pidió disculpas a los que se ofenden por “llamar a las cosas por su nombre”. Pero explicó que de vez en cuando tiene que ser franco “porque si no se confunde mucho a la gente”.

En particular pidió “disculpas” a Jesús Silva-Herzog Márquez y Enrique Krauze, a quienes calificó de “conservadores con apariencia de liberales”.

A Jesús hasta le extendió incluso su credencial de integrante de “la mafia en el poder”, expresión que utiliza para descalificar no solo a sus adversarios políticos, sino a sus críticos.

En la disculpa -que no fue- el tabasqueño hundió el dedo en la herida al señalar que no se equivocó al responder a las consideraciones negativas que sobre el vertieron los dos citados pensadores.

“Me llamaron oportunista, mesiánico, autoritario”, recordó.

Pero al candidato de Morena le salió caro el revire. Lleva contabilizados siete artículos y tres caricaturas por las diez palabras “que no son ofensivas” que dirigió a Krauze y Silva-Herzog.

“Si se ofenden, ofrezco disculpas” declaró al término del acto de precampaña con la militancia de Querétaro.

En los corrillos de la Suprema Corte se adelantan que se viene una “inaudita decisión” en torno al escándalo de drogas, acoso sexual y laboral del Canal Judicial, hace tres años.

Nos dicen que no obstante que en el expediente y en autos existen señalamientos de agresiones directas del ex director general de ese canal, Enrique Rodríguez Martínez, a los empleados “se perfila que no habrá sanción para él, pero que van a sacrificar a dos subordinados”.

Nos adelantan que el proyecto sugiere un año de inhabilitación para Francisco Barradas, otrora subdirector de ese Canal, y una amonestación pública para el reportero Mario López Peña, quien aún labora allí.

Los que conocen las grillas en la Corte, que también las hay, nos dicen que el proyecto elaborado por Arturo Zaldívar Lelo de la Rea no toca al ex director Rodríguez. La suspicacia los lleva a afirmar que lo exonera “porque es que es su amigo”.

La última palabra no está dicha. El ministro José Ramón Cossío se inconformó con el proyecto.

Salomé es una mujer de origen muy humilde. Ronda los 30 años. La detuvieron en Carranza, Veracruz por manifestarse violentamente en una carretera federal. El juez le fijó una fianza de seis mil pesos que ni ella, ni su marido, pudieron pagar. Así de pobres eran.

La mujer pasó casi dos años encerrada en la cárcel. “Al final salió absuelta”, nos cuenta Ruth Villanueva Castilleja, Tercera Visitadora de la CNDH.

Salió del penal antes del veredicto. Su pareja logró reunir, con muchas dificultades, la cantidad fijada como caución. Pero enfrentó otra bronca. No podía trabajar legalmente hasta que termine el proceso.

Cuando la arrestaron, acababa de ser mamá. Veinte días antes le habían practicado una cesárea.

Una absurda ley que ordena que los internos por delitos federales deben purgar su pena en prisiones federales se la llevó lejos, muy lejos de su natal Veracruz.

La única cárcel de mujeres que entonces existía en el país se ubicaba entonces en Nayarit. Ya la mudaron a Morelos.

La niña se quedó con su abuelita en Veracruz el tiempo que Juana permaneció encerrada. No la amamantó. No tuvo derecho. Le dieron leche de fórmula.

El papá comenzó a juntar el dinero para pagar la fianza. Pero tenerla encerrada tan lejos implicaba gastos. transporte, hotel, alimentación. No había recursos, Las visitas eran espaciadas.

Ruth nos contó la anécdota para ilustrar el drama que viven muchas mujeres en la cárcel. El tiempo y la distancia alejan a los seres queridos. Se quedan solas, abandonadas.

“Se tiene que trabajar mucho en administración de justicia. Hay que corregir (ordenamientos absurdos) Es primordial que las internas estén cerca de sus lugares de origen. Es un error mandarlas a penales federales”, nos dijo.

La población en las cárceles de México es de 205 mil personas. Hay 212 mil espacios “El tema no es hacer más cárceles. Es distribuir mejor. Eso, se llama cla-si-fi-ca-ción”, puntualizó.

Jamás he visto enojado al senador del PRI, Miguel Ángel Chico Herrera. Es afable, sonríe, plática. No grilla a sus compañeros. Nunca escondió su agenda. Trabajó, en serio para ser candidato del PRI al gobierno de Guanajuato. No quedó. El abanderado es Gerardo Sánchez, es líder de la CNC.

A Chico se le atravesó el dedazo del centro. No le gustó, a juzgar por las declaraciones que sobre el proceso interno le hizo al Diario AM:

“Fue un proceso muy desaseado, irrespetuoso, inimaginable en otros años del PRI. Enrique Ochoa nunca podrá llenar los zapatos de Luis Donaldo Colosio Murrieta, que conoció al partido, que le dio su lugar a cada quien…”

¡Bolas!

Nos lo pusieron como “mensaje” al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes: El poblano Tony Gali, hijo del gobernador del mismo nombre, se bajó de la senaduría que, nos aseguran, ya tenía asegurada.

“Tome una decisión personal: seguir estudiando, seguirme preparando. No voy a estar en la boleta”, dijo el junior ayer a los medios, en un acto de Ricardo Anaya.

¿No podría ser también un mensaje para Martha Erika Alonso, esposa de Rafael Moreno Valle, quien va por la gubernatura del estado?

Es pregunta, no se alboroten.

Fin.