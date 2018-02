Sometido el gobierno de Quintana Roo al desenfreno del sindicalismo transportista

Por Miryam Gomezcésar.

Más preocupados por la grilla que por los limites grotescos de la inseguridad, la imagen urbana deteriorada y esos vistosos baches que dominan la ciudad, en Quintana Roo está en su apogeo el tema electoral como casi en todo el país donde, aunque termina el ciclo oficial de las precampañas a la Presidencia de la República, el bombardeo publicitario seguirá en todos los medios como asunto primordial.

Por todos lados la gente demuestra desconfianza a sus gobiernos que no dan tregua a los ciudadanos y, que al igual que el crimen organizado, han demostrado que lo único importante es el control de la plaza, lo que en este caso puede lograrse con una candidatura o reelección que es vital para consolidar el el sueño mexicano en su versión caribeña.

El problema es lo que hace la desesperación con los angustiados que intentan eternizarse en el poder por cualquier vía, cometen errores delicados que en otros casos serían piedra de escándalo con consecuencias penales en cualqueir proceso pero no en este que cada día intensifica su agresividad porque siempre será conveniente tener el dominio de la voluntad popular.

En este caso la de los empleados, como sucede en el municipio de Benito Juárez, cuyo joven alcalde Remberto Estrada Barba, tiene un reto formidable ocasionado por el cochinero en que ha convertido la administración municipal que muy pronto y, para tranquilidad de los habitantes de la demarcación y empleados del Ayuntamientono, concluirá.

La ceguera de los controladores del PVEM y PRI (impulsado incluso por otras figuras de triste recuerdo para los cancunenses) para la imposición de un imberbe muchacho como alcalde, ha llevado a límites inimaginados y delicados a su gobierno de visible descuido de la ciudad de Cancún, un destino de fama internacional que merece otro trato y en absoluto abandono a sus habitantes.

Estrada Barba, según la versión de algunos empleados, en un intento desesperado para su reelección, cometió la imprudencia de obligarlos a entregarle la credencial del IFE/INE y conseguir tres más bajo amenaza de que si no acatan la instrucción deben firmar su inmediata renuncia.

Desde luego hay quienes en la ignorancia de sus derechos laborales se han sometido a la disposición oficial pero algunos simplemente se han negado y desde luego, viven bajo la presión del desacato ¿Lo sabrá el Gobernador Carlos Joaquín González? Tal vez no.

Preocupados por la realidad de los sondeos, los líderes de esos partidos han hecho pública su preocupación porque a éstas alturas se habla que el enojo ciudadano otorgará un voto de castigo y/o voto cruzado promovido contra las decisiones aliancistas de quienes por un lado han dicho por lo bajo que ya no resisten este desorden administrativo en pleno Año de Hidalgo por el acoso a los habitantes, como a los automovilistas comunes que por cualquier pretexto son sancionados.

En este sentido se cometen muchos abusos contra los ciudadanos pero a empresarios y conductores del transporte colectivo que pertenecen a los sindicatos empresariales -por absurdo que se lea, así sucede- , los gobiernos todo les permiten, incluso la evasión fiscal. Circular con unidades sucias, en pésimo estado, manejar sin ningún cuidado, hasta dejar de entregar boletaje a los usuarios (lo cual significaba que el usuario contaba con la protección de un seguro de cobertura amplia que al parecer ya no existe), el conductor de transporte público, causante de la mayoría de accidentes viales en la ciudad, la periferia y en carretera, que ha causado graves daños a terceros, tiene todas las prerrogativas permitidas por el desorden administrativo. No se trata de un caso aislado.

El problema es mayor porque un gran porcentaje del parque vehicular del transporte público trabaja con placas vencidas desde hace varios sexenios, cuando la recaudación que se exige a los automovilistas comunes es puntual y en caso de morosidad, le imponen sanciones en muchas ocasiones difíciles de pagar, pero al servicio público no lo incluye y en este desorden administrativo se advierten oscuros acuerdos para que todo permanezca igual.

En medio de éstas limitaciones, provocó el desestimiento temporal al ingreso transportista de UBER, a cuya plataforma digital le fueron impuestos criterios excesivos a la norma para frenar su permanencia, una competencia legal que adicionalmente representaba una fuente de autoempleo más adecuada a la calidad y eficiencia del transporte que requiere este centro turístico, que representó un alivio y seguridad para cientos de usuarios.

Esto deja muy mal parado al gobernador Carlos Joaquín González, que ha permitido este desorden, con su generosa facilidad para beneficiar a una voraz familia perredista compuesta por Emiliano (diputado local que preside la Comisión de Presupuesto y Cuenta en la XV Legislatura y ahora, a fuerza de lo que sea quiere ser sucesor del verde Estrada Barba; Alejandro Ramos, Director General de Transporte de la Sintra, ambos, hijos de Salvador Ramos Bustamante a quien recientemente también se facilitó formalizar un nuevo grupo político.

En este mismo sinsentido se encuentran inmersas en problemas legales otras figuras públicas controvertidas, desesperadas por conseguir una candidatura para continuar bajo el amparo de la protección del fuero constitucional otorgado a los integrantes del Poder Legislativo Federal. Entre ellos se encuentra el ex mandatario estatal, hoy senador Félix González Canto, cuyas perversidades ampliamente conocidas en la entidad, están a la orden del día.

Así, tras las detenciones del ex secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti Loría, del ex munícipe de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante y la del ex secretario de Finanzas y Presupuesto (Sefiplan) del actual régimen, Juan Melquiades Vergara, empieza a cerrarse la pinza que muy pronto llevará a la captura del ex secretario de Sefiplan con Roberto Borge Angulo, Juan Pablo Guillermo Molina y del ex diputado local y ex alcalde de Cozumel Fredye Efrén Marrufo Martín, tras lo cual Carlos Joaquín podrá empezar a consolidar su estrategia gubernamental.

De cara a las próximas elecciones, muchas sorpresas propiciarán mayores crisis en los partidos políticos y en las alianzas, no necesariamente del agrado oficial.

En la Coordinación General de Comunicación Social del gobierno estatal, fue relevado Felipe Ornelas por la vocera Haydé Serrano, una figura gris y poco hábil para estos menesteres. La decisión es sinónimo de falta de interés de Carlos Joaquín para mejorar la imagen gubernamental, aquí aplica la frase que hizo famosa un priísta en decadencia, el tabasqueño Roberto Madrazo Pintado: ‘La reversa también es cambio’.

Cambiar para seguir iguales es reconocer un fracaso en la materia ¿Habrá olvidado el mandatario la vulgaridad de los desplantes de su actual funcionaria?