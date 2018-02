Sí es fácil relajarte en casa… y manejar mejor el estrés

Elizabeth Scott, MD / Trad.: Alfonso López Collada

Deshazte del desorden y ten una casa relajante

¡Relajarte en casa es más fácil si puedes disfrutar de una casa relajante! Esto es obvio, pero el hecho es que desafortunadamente muchos vivimos estresados en nuestro propio hogar porque ?su decoración tiene un estilo estresante.



Los elementos que afectan los niveles de estrés –desorden, olores, ruidos y colores, por ejemplo– pueden ser modificados con menos esfuerzo del que supones.

La intención de crear una casa relajante es la señal para comenzar a organizar el desorden, desaparecer los elementos que te causan estrés e incorporar los que te generan serenidad. Los siguientes consejos pueden serte de utilidad:

A veces menos es más, y esto es más cierto cuando el tema es el desorden. Estar en un ambiente que está “retacado” de cosas sin orden ni sentido puede provocar sentimientos de fatiga, inquietud y agobio mientras tu subconsciente trata de procesar el caos que te rodea. Y si el desorden lo tienes en casa, en el fondo de tu mente estarás pensando en cuánto necesitas trabajar para limpiar y organizar el caos; y si se trata de una casa ajena tal vez te resulte incómodo ver tan expuesta una parte de su vida.

SI bien no puedes andar por ahí limpiando las casas de tus amistades (o tal vez sí, en caso de que tengan tienen ese tipo de relación), puedes trabajar un poco en tu propio espacio. La buena noticia es que poco a poco se va lejos. Un poco de desorden puede ser normal, pero si tienes tanto que te provoca incomodidad (y todos tenemos nuestro propio nivel de tolerancia en esta circunstancia), harás bien en robarle unos pocos minutos a tu día para dedicar tus esfuerzos a des-escombrar y organizar tu ambiente.

Disfrutarás más tu espacio cuando metas orden en tu entorno. Puedes aprovechar estos consejos y te garantizamos que disfrutarás más tu espacio cuando lo organices, hasta convertirse en un elemento relajante en tu vida diaria.

Dedica 15 minutos cada noche para ordenar tu ambiente y verás un sorprendente avance en pocos días.

Ordena un cuarto a la vez y pronto tendrás toda tu casa ordenada.

Cuando estés en una llamada por teléfono, ordena la mesa o un rincón de una habitación que lo necesite.

Escucha música mientras limpias -el tiempo pasa más rápido y tú tienes más energía.

Inventa tus propia organización para que no tengas que andar ordenando constantemente.

Aromaterapia para tener un hogar relajante

Los aromas en un ambiente pueden ser atractivos, distractores o de plano repelente. Todos hemos estado en lugares con un olor lúgubre que muchas veces crea una sensación de incomodidad casi que puede tocarse. Y de la misma manera, los aromas agradables literalmente nos relajan.

Si te has preguntado si la aromaterapia afirma tener sus bases en los hechos, te diremos que hay investigaciones que revelan que ciertos olores pueden suavizar, reforzar o afectar nuestro estado de ánimo y nuestros niveles de estrés. ¿Cómo calificarías tu hogar en esta área?

Las buenas noticias son que puedes fácilmente crear un ambiente relajante en tu hogar con un poco de velas de aromaterapia, aceites y otros implementos, que tendrán un efecto inmediato.Te invitamos a encontrar unos cuantos aromas que te gusten y a incluirlos como un elemento permanente en tu hogar.

He aquí algunas formas en las que puedes usar los aromas para relajar el estrés de tu hogar:

Si hubiera malos olores, trata de limpiarlos a profundidad –o, si es posible, definitivamente.

Coloca al menos una vela aromática en cada habitación para transformar fácilmente el estado de ánimo; puedes usar un aroma diferente en cada habitación o un solo aroma como distintivo de todo tu hogar.

Coloca una bola de algodón aromatizada con aceites esenciales dentro de la bolsa de tu aspiradora. Cuando aspires dispersarás un olor agradable en toda la habitación (¡deveras, pruébalo!)

Usa aceites esenciales de pimienta y un difusor al despertarte por las mañanas.

Báñate por la noche con unas pocas gotas de aceite de esencia de lavanda en la tina, una forma relajante de prepararte para dormir.

Sonidos relajantes para un hogar relajado

Lo que oyes impacta lo que sientes. La contaminación auditiva puede generarte un estrés real, además de efectos negativos que incluso pueden medirse. De manera similar, los sonidos suaves pueden hacerte sentir más relajamiento interior. De hecho, la música ha tenido usos terapéuticos para aliviar el dolor, reducir el estrés y generar otros beneficios positivos, con un éxito que anima las esperanzas.

Hay formas muy simples en las que puedes usar la música para mejorar tu ambiente, a crear el ambiente que te gustaría sentir interiormente y a generar un estado de ánimo en tu entorno. En términos generales, los ritmos calmantes generan sentimientos de mayor calma; los ritmos más agitados pueden energizarte cuando te sientas sin ánimos. Un ruido “blanco” calmante puede ayudarte a tapar ruidos indeseables en tu entorno, como los del tráfico o de los pleitos de los vecinos.

He aquí algunas maneras en las que puedes usar el sonido para reducir el estrés en tu medio ambiente:

* Consíguete un Spa de sonido y reproduce sonidos de olas de mar mientras meditas.

* Toca música bailable mientras haces el aseo en tu hogar.

* Toca música clásica mientras comes.

* Elige un todo de llamadas para tu celular que te dé gusto escuchar y cámbialo seguido.

* Adquiere el hábito de tocar música para relajar tu estrés pasivamente.

Usa colores para crear una atmósfera hogareña más relajante

El color puede marcar una gran diferencia en la decoración del hogar. Busca una decoración que te relaje. Ve en línea las imágenes creativas de Rf/Elizabeth Salleebauert/Getty Images . Todos tenemos preferencias en colores que son exclusivas de nuestra personalidad. Tal vez disfrutes más rodearte de colores que te gustan de manera innata. Y los colores también nos afectan de manera diferente –ciertos colores impactan de una manera común para la mayoría dela gente. Por ejemplo, se supone que el azul es calmante, el rojo excitante y el negro deprimente.

Puedes alterar completamente el sentimiento general de una habitación con un poco de pintura (si tienes la inspiración y las ganas de hacer un cambio sustantivo) o incluso con unas cuantas piezas de acento (si no dispones de tiempo). He aquí algunas ideas que ya puedes aprovechar para usar color para reducir el estrés en tu habitación:



* Elige una habitación de tu casa que no te sea sentimental, y píntala.

* Cambia la colcha y quita las almohadas de tu cama; esto puede alterar el sentimiento de la habitación por completo.

* Cambia las toallas de tu baño (elige las más suaves y acolchonadas que puedas encontrar).

* Demasiados colores pueden resultar en un ambiente caótico; trata de apegarte a una gama de cuando mucho tres colores por habitación.

* Decora con colores que realmente disfrutes y que te lleven al estado de ánimo que esperas tener en cada una de las habitaciones.

¡Acostúmbrate a relajarte en casa!



Relajarte en tu casa es de lo más fácil cuando lo haces con regularidad. Esto se debe a que las emociones y los estados de ánimo pueden volverse habituales; cuando te acostumbras a relajarte en tu casa te será mucho más fácil entrar a ese estado de relajación, simplemente porque será tu estado de ánimo habitual en ese lugar.

Incluso si no llegas a relajarte en cuanto lo decidas, con practicar regularmente las técnicas de relajación lograrás liberar mucho estrés. Los sencillos rituales de relajación que te ofrecemos pueden desaparecer tu estrés de una manera efectiva.

Meditación

La mayoría de la gente sabe que la meditación es una excelente manera de aliviar el estrés, pero no todos han alcanzado sus beneficios ni encontrado la manera de practicar regularmente la meditación. Si quieres hacer una cosa por ti, te recomendaríamos meditar; esta práctica puede ayudarte a reducir tu reacción hacia el estrés que enfrentes en el futuro.



Ejercicio

El ejercicio físico aporta un alivio de primera calidad al estrés, y otros beneficios. No necesitas tener un gimnasio en casa para practicar rutinas efectivas de ejercicio. Hay muchas opciones que pueden ayudarte a relajar el estrés de manera efectiva, comenzando por el hecho de que con esta solución necesitas mucho menos dinero y preparación. Incluye en tu agenda diaria el ejercicio regular y adecúa un espacio para hacerlo; esto te animará a seguir este saludable hábito en el futuro.



Escribe un diario

Por último piensa y decídete a escribir un diario, que es una práctica de relajación venerada a lo largo del tiempo y respaldada por investigaciones. Ya sea que escribas un diario de gratitud o que lo hagas para procesar tus emociones en papel, documenta los eventos importantes de tu vida o haz torrentes de ideas para resolver algo que te estrese, escribir es un hábito relajante que vale la pena incluir en tu vida diaria. Así que cuando prepares tu ambiente relajante en casa, no olvides reservarte un lugar acogedor para escribir tu diario.



Fuente: Lehrer, Paul; Woolfolk, Robert; Sime, Wesley. Principles and Practice of Stress Management (Principios y práctica del manejo del estrés), Tercera edición. (pp. 291-332). New York, New York: The Guilford Press.