Si Meade no se sacude a Ochoa y a Nuño…

Sí José Antonio Meade, no se sacude en la etapa final de su campaña presidencial a Enrique Ochoa Reza y a Aurelio Nuño, llegará anclado en el tercer lugar de las preferencias electorales hasta las elecciones del primero de julio y la pelea será entre dos.

En esta primera fase, la de las llamadas precampañas, quedó demostrado que tanto el presidente del PRI, como el impuesto coordinador de campaña son un lastre para las aspiraciones del ex –Secretario de Hacienda o candidato sin militancia política.

Hace unos días, la coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, Tatiana Clouthier dio una severa revolcada al exsecretario de Educación durante un debate de coordinadores organizado en el programa matutino de Carlos Loreto de Mola que pasa por Televisa. La hija del Maquío lo tapó la boca al Ñoño.

Ochoa que dejó un lastre en su paso por la Comisión Federal de Electricidad en donde otorgó contratos por 5 mil millones de dólares a la empresa Aldesa, la misma que falló en el Paso Exprés de Cuernavaca en donde se abrió un socavón que costó la vida a dos personas, no tiene la autoridad moral para enfrentar a sus adversarios en los debates, además que su discurso sobre Venezuela ya cansó, no tiene ideas.

Las acusaciones de que recibió una indemnización fuera de la ley cuando salió de la CFE y que es propietario de 50 taxis, es juego de niños frente a los 95 mil millones de pesos que perdió la empresa productiva del estado en el 2015, el último año en el que estuvo al frente de la llamada empresa productiva del Estado.

El caso de los medidores inteligentes con los que se sustituirán a los que muchos de ustedes tiene actualmente en sus hogares, es un asunto que pronto será de escándalo nacional. ¿Cómo la ven? le convine a Meade tener estos personajes en la cúpula de su campaña?

Por cierto, me dicen que llamar “Clavillazo” a Ochoa Reza es un insulto para don Antonio Espino, el cómico de la gabardina que sí era inteligente, a la familia no le gusta.

*** Se cumple hoy una semana del ataque al diputado, Francisco Rojas, que finalmente le costó la vida y el fiscal mexiquense Alejandro Gómez sigue en la baba, como en otros muchos casos más que han ocurrido en el Estado de México, sobre todo en relación a feminicidios, pero Alfredito del Mazo lo sostiene, ¿quién es su padrino?…Los priistas no tienen llenadera o son muy cínicos, es el caso del exdirector del ISSSTE, José Reyes Baeza que ahora aparece en las listas como precandidato al Senado de la República, los chihuahuenses no olvidan que cuando este señor fue su gobernador la entidad vivió sus peores momentos en materia de inseguridad que trascendieron a nivel mundial, sobre todo por los que sucedió en Ciudad Juárez, ¿cree Reyitos que sus paisanos ya se olvidaron de eso? ¿busca impunidad? Lo que no sabe es que aun cuando lograra llegar a la Cámara Alta no tiene garantizada la impunidad. ¿Lo dejará llegar Corral y su cruzada anticorrupción?… Tampoco los perredistas tienen llenadera, en esta legislatura Angélica de la Peña termina su encargo y en su lugar entre su esposo, Jesús Ortega, el otrora chucho mayor, como no la tienen los panistas como los Yunes o los Moreno Valle. Lo ducho en México no hay para adonde hacerse…Miguel Ángel Mancerita Espinosa pasará a la historia como el jefe de Gobierno de las Multas, ahora los gruyeros andan como perros llevándose a los automóviles que están estacionados frente a las cocheras, es su nuevo negocio.

