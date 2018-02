Yunes amenaza con demandar a la ‘Revista Proceso’

México. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, amenazó por segundo mes consecutivo con demandar a un medio nacional y en esta ocasión le tocó el turno a la Revista Proceso.

Este domingo el semanario publicó una investigación periodística de la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA) de México y la plataforma para periodistas de América Conectas, en la que se detalla cómo Yunes Linares habría ocultado inmuebles en sus declaraciones patrimoniales.

Semanas antes Yunes Linares anunció que presentaría una demanda de daño moral contra el diario El Universal, después de que el rotativo dio a conocer que había comprado un reloj de 6 millones de pesos.

El diario nacional expuso que durante la última reunión del año pasado del grupo de coordinación Veracruz, Yunes había ocultado un reloj valuado en 6 millones de pesos, mientras realizaba la transmisión en vivo de ese evento.

Yunes Linares en rueda de prensa en el puerto jarocho descalificó a ese diario diciendo que lo que buscan es dinero, como hicieron con Javier Duarte de Ochoa, que le dio 125 millones de pesos “para hablar bien de él”.

En esta ocasión el Mandatario Estatal escribió una carta al director de la Revista Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, a quien también amenazó de demandar en caso de que no se le ofrecieran disculpas.

“Espero que publiquen completa la presente y me ahorren el tener que acudir a un juez que los obligue a hacerlo. No dudando de la parcialidad e inequidad de su publicación, y de que en lugar de aclarar y ofrecer una disculpa pública tergiversarán los hechos, me despido de usted esperando que su dueño tenga éxito en las labores partidistas que lleva cabo”, señaló Yunes Linares.

La investigación publicada por Proceso y retomada por los medios impresos más importantes del estado de Veracruz, presentó alrededor de 700 documentos en el portal de ONEA.

En ella se presentan las declaraciones fiscales y patrimoniales de Yunes Linares desde el año 2006 cuando fue director general del Issste y el mecanismo sencillo, pero efectivo, para no declarar propiedades en su 3 de 3.

El Gobernador de Veracruz negó que escondiera propiedades y consideró que la publicación realizada en Proceso es una descalificación política, pues uno de sus accionistas, Julio Scherer Ibarra, es coordinador de Morena en la Tercera Circunscripción.

“Aún cuando sé que su revista es un órgano de comunicación del partido político MORENA, al grado de que el propietario de Proceso, señor Julio Scherer Ibarra, es al mismo tiempo coordinador de ese partido en la tercera circunscripción, me tomo unos minutos para dejarlos en ridículo y poner en evidencia la información tendenciosa, ridícula y torpe que publican en su pasquín con el afán de hacer daño.

“Esto, a reserva de que presentaré la demanda correspondiente por daño moral”, advirtió el Gobernador Yunes Linares.

ONEA presentó un cuestionario con fecha 6 de febrero de 2018, en el que Yunes Linares tuvo la oportunidad de aclarar su situación, pero se negó a responder los cuestionamientos de la Organización Civil.

En el cuestionario enviado a la Coordinación General de Comunicación Social, a cargo de Elías Assad Danini, Yunes tuvo la oportunidad de contestar las once interrogantes que se le plantearon, pero decidió no hacerlo.