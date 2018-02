Álvarez Cuevas, preocupado por paso de Cruz Azul en Clausura 2018

México.- El presidente del equipo Cruz Azul, Guillermo Alvarez Cuevas, expresó su preocupación con la marcha del equipo, en lo que va del presente Torneo Clausura 2018, a pesar de que se le da toda la infraestructura al conjunto, la cual es insuficiente sino se dan resultados.

“Me preocupa que cuando las cosas no salen en la cancha todo está mal, si se hacen instalaciones y equipamiento en La Noria con equipo que pueda ayudar en la recuperación o rehabilitación de los jugadores, o en el equipamiento del gimnasio, eso no basta si no hay resultados en el terreno de juego”, aseveró.

En entrevista en conocido hotel capitalino al sur de la CDMX, agregó que esa situación “si preocupa, pero más preocupa estar cruzados de brazos”.

De la misma forma, resaltó que las lesiones y los castigos han afectado el rendimiento del equipo ya que hasta esta fecha seis del certamen, el timonel portugués Pedro Caixinha no ha contado con plantel completo y eso de alguna forma ha influido en los resultados.

“El equipo ha tenido una actuación regular, pues pudiendo haber escalado ya los primeros cuatro lugares, estamos en el sitio número 14, y viene un partido muy difícil pasado mañana en Monterrey y ya tendremos la recuperación de Méndez, de Baca, y Madueña”, afirmó.

“Entonces si ya el técnico lo externó el que tengamos una continuidad en las alineaciones porque no ha habido un cuadro constante ya sea por lesiones y no se diga las suspensiones de seis partidos de Méndez, así como las de Baca y Aldrete”, añadió.

Sobre el hecho de que Caixinha se haya adjudicado la responsabilidad de la derrota del sábado anterior ante Rayos del Necaxa, dijo que fue una posición que se le reconoce por ser el responsable de poner esa alineación “y respaldo su decisión porque tiene todo el apoyo de la directiva”.

Ntx