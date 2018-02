Cantante australiano Vance Joy visitará México por primera vez

México.- El artista y compositor australiano Vance Joy, uno de los más sobresalientes del momento, visitará por primera vez el país como parte de su gira mundial “Nation of Two”, para actuar el 18 de octubre en El Plaza Condesa.

El tour se desprende de su segundo álbum que lleva el mismo título, el cual será lanzado al mercado en formato físico el próximo 23 de febrero e incluye 13 temas entre los que destacan su primer sencillo “Lay It On Me”, “We’re Going Home” y “Call If You Need Me”.

Así como “Saturday Sun”, la cual es una de las canciones favoritas, ya que a solo cinco días de su lanzamiento cuenta con más de un millón de reproducciones, se informó en un comunicado.

Vance Joy consiguió el éxito global con su disco debut “Dream Your Life Away” (2014) del que sonaron sus sencillos “Riptide”, “Mess Is Mine”, “Fire And The Flood” y “Georgia”.

Ntx