Natalia Lafourcade promueve en Londres “Musas Vol. 2”

Londres.- La cantante mexicana Natalia Lafourcade dará a conocer hoy su más reciente producción discográfica “Musas Vol. 2” en esta ciudad, durante un concierto nocturno en el que se esperan localidades agotadas.

En entrevista con Notimex en las oficinas de Sony, Lafourcade se mostró feliz de promocionar su más reciente producción discográfica en Europa que contiene sonidos de jazz, rock, bossa nova y folclor latino.

“Significa mucho porque estoy en un país lejano a mi México. Ya quiero ver la cara de estas personas que van a venir a vernos y a escucharnos. Es un proyecto que a mi me ha llenado de muchos momentos hermosos”, señaló Lafourcade.

La cantante mexicana y una de las más importantes promotoras del folclor mexicano se presenta esta noche en la sala de conciertos Koko, en Camden Town, en el norte de la ciudad.

Lafourcade dijo sentirse orgullosa de compartir con el mundo la música mexicana durante su carrera musical que comenzó profesionalmente en 2002.

“Me ha ayudado a entender mucho de la música, de mi música, de mi camino de por qué estoy haciendo lo que hago… Aquí estoy para compartirlo. Saber que puedes llegar a un lugar tan lejano como lo es Londres a compartir nuestra cultura, nuestra música y nuestras raíces mexicanas y latinoamericanas también”, añadió.

En su nuevo álbum incluyó canciones de su propia interpretación como “Danza de Gardenias” compuesta con David Aguilar, así como canciones “más empoderadas y más fuertes”.

“Los dos discos (Musas volumen 1 y 2) hacen un recorrido por géneros musicales que admiro y que me gustan, coquetean un poco con el folclor”, subrayó Lafourcade.

Su nuevo disco contiene temas tradicionales mexicanos como “La llorona”, “Duerme negrito” y canciones de bossa nova con el tema de “Eclipse”.

Entretanto, el tema de su sencillo “Desdeñosa” es una colaboración con la mexicana Eugenia León y la cubana Omara Portuondo.

Lafourcade, quien “para nada” se considera feminista, señaló que en su carrera musical -que inició hace 15 años- ha tenido la oportunidad de trabajar en diferentes proyectos al lado de gente que admira.

“Ha sido un camino de poco más de 15 años. He tenido oportunidad (de participar) en diferentes proyectos. Yo creo que al acercarme a la música de Agustín Lara he conocido las canciones de todos esos compositores que están en ambos volúmenes de Musas. Me ha dado chance de construir esa artista que quiero ser”, señaló.

La intérprete mexicana ha hecho dueto con muchos de sus cantantes favoritos como el uruguayo Jorge Drexler, el argentino Kevin Johansen, y con los brasileños Caetano Veloso y Gilberto Gil, entre otros.

“Hay muchos artistas todavía con los que me gustaría colaborar pero últimamente con los que me ha gustado colaborar es con Los Macorinos, que son dos señores que son una leyenda musical”, precisó Lafourcade.

Para componer sus canciones la artista veracruzana se inspira “de la vida” y “de la música que escucho”.

Lafourcade, quien nació en el seno de una familia dedicada a la música, asegura sonriente que “primero aprendió a cantar y después a hablar”.

La cantautora promociona su nuevo disco en una gira mundial de seis meses que comienza en esta ciudad para continuar su gira europea en París, Barcelona, Madrid y Ferrol, España.

