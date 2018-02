Se mantiene Partido Humanista sobre el ring por la CDMX

El Arsenal/Ian Soriano

Este fin de semana, en el cierre de precampaña del proceso electoral por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por el Partido Humanista, Marco Rascón, reconoció los avances de los gobiernos de izquierda a lo largo de 20 años en la capital pero, advirtió “ya perdieron la brújula, se les acabaron las ideas y su gran tragedia es la falta de unidad”.

Criticó que “el PRD y Morena están en un proceso de descomposición política y en una etapa de disputa muy lejana a retomar la relación con los ciudadanos”. Asimismo, aseguró que desea servirle a una ciudad “bondadosa” recobrando la perspectiva en temas urgentes, como el medio ambiente, movilidad, diversidad, derechos y libertades, la sustentabilidad económica y el desarrollo urbano.

Al ser cuestionado sobre el apoyo del personaje de su creación “Super Barrio” al Partido de Regeneración Nacional (MORENA), Rascón Córdova declaró que “para los que están queriendo hacerse de una historia, necesitan de los símbolos; su idea es generar confusión. No he entrado en conflicto con nada, siempre y cuando sea positivo. Es mi hijo, mi creación, y a los hijos no se les niega”.