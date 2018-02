Exestudiante culpable de matanza de 17 personas en escuela de Florida

Miami.- Escenas de pánico se vivieron este día en una escuela secundaria de Florida, luego de que un exestudiante que fue expulsado regresó al centro educativo y abrió fuego con una arma de alto poder, con un saldo de al menos 17 muertos y varios heridos, informó la policía.

Un video de 21 segundos subido a redes sociales por uno de los estudiantes, muestra el terror que se vivió dentro de la escuela Marjorie Stoneman Douglas, en la localidad de Parkland, en el condado de Broward, al norte de Miami.

En las imágenes se observan a los estudiantes en el piso de un salón de clases y se escuchan al menos 17 detonaciones, mientras uno de los alumnos repite “Oh my God, oh my God” (Oh Dios mío) en medio de gritos, al tiempo que se observan los agujeros de las balas en una pantalla de computadora.

El tiroteo se produjo alrededor de las 14:30 horas locales (19:30 GMT), según informes preliminares, cuando muchos de los alumnos se disponían a regresar a sus casas después de un día de clases en que se celebra en Estados Unidos el Día de San Valentín.

En una rueda de prensa, el alguacil del condado de Broward, Scott Israel, reportó que 12 de estudiantes murieron en un edificio escolar, dos afuera de la secundaria, uno más en la calle y dos en un hospital.

Israel indicó que el agresor es un exestudiante de 19 años, identificado como Nicolás Cruz, quien había sido expulsado por mala conducta. El joven llevaba consigo un arma de alto poder y le fueron encontradas además varias cargas.

Cruz fue arrestado en una zona cercana al plantel, luego de que había estado entrando y saliendo del campus escolar, que alberga a más de tres mil estudiantes.

Las cámaras de televisión mostraron a un joven blanco de cabello rojizo que vestía una camisa roja, rodeado de agentes del equipo de asalto SWAT, esposado y puesto bajo custodia.

El presidente Donald Trump ofreció sus “oraciones y condolencias a las familias de las víctimas del terrible tiroteo en Florida”, en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. “Ningún niño, maestro o cualquier persona debe sentirse inseguro en una escuela de Estados Unidos”, escribió el mandatario.

Un estudiante identificado como Samuel Dykes señaló que se encontraba en el tercer piso de la escuela cuando escuchó disparos y vio varios cuerpos en un salón de clases.

Luego de la balacera, la escuela fue cerrada, mientras los estudiantes salían del recinto en fila con las manos en alto. Helicópteros de las televisoras locales captaron a otros jóvenes corriendo por la escuela en diversas direcciones.

El gobernador de Florida, Rick Scott, anunció que planeaba trasladarse de inmediato al condado de Broward.

Los padres de estudiantes de las escuelas del área, incluidas Sawgrass Springs Middle School y Westglades Middle School, dijeron que recibieron mensajes de texto que indicaban que esos centros educativos estaban cerrados.

Ntx.