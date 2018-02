Nacional de Uruguay y Banfield de Argentina empatan 2-2 en Libertadores

Buenos Aires.- El Nacional de Uruguay se llevó un valioso empate como visitante 2-2 contra el club Banfield de Argentina, que contó con mucha ayuda de elementos ex Liga MX para remontar el marcador, en el partido de ida, válido por la tercera ronda previa a fase de grupos de la Copa Libertadores en su edición 2018.

Todo se resolverá en el partido de vuelta entre estos dos conjuntos, se jugará el próximo 21 de febrero en el Estadio Gran Parque Central en la ciudad de Montevideo Uruguay, donde el “bolso” tendrá que hacer pesar su morada.

Luego de un primer tiempo bastante parejo, donde no se hicieron daño, el Nacional fue a la carga y abrió el marcador con un gol, precisamente de un ex jugador de Banfield, Sebastián Fernández, hacia válida la ley del ex y marcaba el 1-0 para el elenco charrúa.

Banfield respondió al minuto 70 por medio del ariete gaucho ex Cruz Azul de México, Nicolás Bertolo, quien le ganó en el salto al defensor uruguayo Jorge Fucile para poner el 1-1 en el Estadio Florencio Sola y mantener viva la esperanza del “taladro” sufriendo un empate 1-1 en casa.

Al minuto 82, un buen balón de Zuñiga llegó al centro del área y lo definió perfectamente de zurda el lateral Luis Espino para poner las cosas 2-1 para el Nacional.

Justo antes del pitazo final, el Banfield encontró el gol del empate, luego de un largo saque de banda que terminó en el área de Nacional y que el delantero argentino ex tuzo del Pachuca en México, Darío Cvitanich, empujó a las redes para revivir las esperanzas del “taladro” y sentenciar el juego con un parejo 2-2.

Ntx