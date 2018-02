Conmueve a Ninel Conde volverse a vestir de “Aventurera”

México.- Conmueve a la actriz y cantante, Ninel Conde, el reconocimiento que le hiciera la producción del musical, Aventurera, como una de las mejores en personificar a “Elena Tejeros”, en el marco de celebración de los 20 años de la puesta en escena, en el Foro Black Berry, la noche del jueves.

En entrevista luego de salir a escena y recibir el aplauso no sólo del público, si no del resto del elenco, entre ellos la primera actriz, Carmen Salinas Lozano, productora ejecutiva de la trama original del dramaturgo, Alvaro Custodio, dirigida por Enrique Pineda y ahora producida por Juan Osorio y Gerardo Quiroz.

“Estoy muy emocionada de recordar de nueva cuenta al personaje de Elena Tejeros, porque desde que llegue al foro me emocionó ver a mis ex compañeros, Enrique Pineda, a doña Carmen, pisar el escenario fue un momento que congeló el tiempo por segundos y recordar que Aventurera me ha dejado tablas, disciplina y resistencia, porque es una puesta altamente demandante física y emocionalmente”.

Ninel Conde, con su vestido blanco de vedette, abundó: “No sé como es que me he dado el tiempo de estar aquí en este reconocimiento, de hecho tengo mucho sueño, pero afortunadamente he tenido trabajo, entre mis shows, carnavales y conciertos, porque este viernes estaré en el Rodeo Santa Fe con La Trakalosa y quisiera dormir, pero como le digo que no a estas oportunidades”.

Cuestionada sobre la situación legal con su ex pareja por el tiempo compartido de su pequeño hijo, Ninel Conde pidió respeto por el motivo de su presencia, en los 20 años de Aventurera, por lo que solo compartió que el niño está con ella, que hasta la acompañó a los ensayos: “También el estar con el pequeño, llevarlo a la escuela y recogerlo, así como atenderlo es una de las principales actividades placenteras que tengo”.

La actriz agradeció el aplauso del público y el apoyo que Carmen Salinas en su regreso a la puesta en escena: “Fue muy poco el tiempo de estar de nueva cuenta en Aventurera, sin embargo me sentí como si nunca me hubiera ido y felicito a doña Carmen por este gran éxito de dos décadas”, finalizó.

Ntx