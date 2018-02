Estudiante sobreviviente de tiroteo exige a Trump mayor control de armas

Miami. Emma González, una estudiante que sobrevivió al tiroteo del pasado miércoles en la escuela Marjorie Stoneman Douglas High School, donde murieron 17 personas, pronunció hoy un apasionado discurso en el que urgió al presidente Donald Trump a controlar la venta y posesión de armas.

En un mitin frente al edificio de la Corte Federal en Fort Lauderdale, en apoyo a las familias de las víctimas del tiroteo y para exigir una ley de armas seguras, la joven de 19 años reprochó a los funcionarios del gobierno que reciban dinero de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), que suele entregar donativos para campañas políticas.

“Para cada político que está sacando dinero de la NRA, es una pena”, dijo Emma, limpiándose las lágrimas de la cara, mientras la muchedumbre a su alrededor gritaba: “Qué vergüenza”.

“Si el presidente quiere acercarse a mí, y decirme cara a cara que fue una tragedia terrible y que nunca debería haber sucedido (…) voy a estar feliz de preguntarle, ¿cuánto dinero recibió de la Asociación Nacional del Rifle?”, dijo González en el mitin.

“No importa, porque yo ya sé, ¡30 millones de dólares!”, añadió la joven, quien se ha manifestado junto con sus compañeros de clase que sobrevivieron a la tragedia para exigir una legislación de armas más estricta.

“Los estudiantes de Marjory Stoneman estamos preparados para tomar medidas (…) seremos el último tiroteo masivo. Vamos a cambiar la ley, al igual que Tinker v. Des Moines, (la decisión de la Suprema Corte que definió los derechos constitucionales de los estudiantes en las escuelas públicas)”.

“Esa va a ser Marjory Stoneman Douglas (…) y todo se debe al esfuerzo incansable de la junta escolar, los miembros de la facultad, los miembros de la familia y, lo más importante, los estudiantes”, puntualizó González.

La joven criticó también a quienes dicen que el tema que debe preocupar es la salud mental y no el control de armas. “Tenemos que prestar atención al hecho de que esto no es solo un problema de salud mental (…) Él (el homicida) no hubiera podido matar a tantas personas con un cuchillo”, sostuvo.

NTX