“Príncipe” Cuadras afirma que vencerá por nocaut a McWilliams Arroyo

Los Ángeles, .- El boxeador mexicano Carlos Cuadras afirmó que está listo para derrotar y noquear al puertorriqueño McWilliams Arroyo para así ganarse una oportunidad por el título súper mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Es una de las peleas más importantes de mi carrera porque me va a catapultar a una pelea por el título mundial y porque siempre es una gran rivalidad pelear contra puertorriqueños, por lo que el espectáculo está garantizado”, dijo.

Recordó que su rival nunca ha sido derrotado por la vía del cloroformo y que con el plan de trabajo que piensa desarrollar será el primero en conseguirlo.

“A McWilliams nadie lo ha noqueado y siento que no me va a aguantar, pues mantendré el mismo ritmo desde el principio hasta el final y en una de ésas me alcanza hasta para noquearlo”, estableció.

“Príncipe” Cuadras destacó que está “preparado para ganar de nuevo un título mundial; esta pelea es por el título Plata del Consejo Mundial de Boxeo y es la antesala a la disputa del título absoluto”.

“Estuve un tiempo en Jiquipilco, Estado de México, hice trabajo de altura y cuando me entero de la pelea me vine a trabajar con Abel Sánchez que es entrenador de uno de los mejores boxeadores de la actualidad, Gennady Golovkin; me he sentido muy fuerte, con mucha condición, y lo más importante, sin perder la movilidad”, sentenció.

Cuadras y Arroyo se verán las caras el 24 de febrero en el Forum de Inglewood, pelea en la que el ganador tendrá la oportunidad de disputar el título de las 115 libras.

