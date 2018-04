90’s Pop Tour sigue rompiendo récords con nuevo disco de su Volumen 2

México.- Con un récord de asistencia de más de 500 mil personas, 54 conciertos, doble disco de platino y de oro por altas ventas y el anuncio de su sexto concierto, el 30 de agosto en la Arena Ciudad de México, fue presentado el 90’s Pop Tour Volumen 2.

Roberto López, presidente de Sony Music México, presentó en conferencia de prensa los premios a cada uno de los integrantes del tour, quienes ganaron el reconocimiento por las más de 60 semanas en el Top 10 de ventas del disco Volumen 1 de la gira, con lo que alcanzaron doble disco de platino y millones de reproducciones en las diversas plataformas digitales.

“Han estado pasando cosas increíbles con el 90´s Pop Tour; es un éxito creciente de este concepto maravilloso que está rompiendo barreras en México. Hoy estamos celebrando el lanzamiento del volumen 2, lo sacamos el pasado viernes y se colocó como número 1”, destacó López.

A poco más de un año del exitoso lanzamiento de ese proyecto musical, Ari Borovoy, integrante de OV7 y presidente de BOBO producciones, detalló que ha sido un sueño compartido con los artistas con los que ha colaborado en el escenario.

El cantante subrayó que fue una gran sorpresa la reaparición, después de 16 años alejada de los escenarios, de Lynda Thomas en el 90’s Pop Tour, y no descartó nuevas colaboraciones en un futuro.

“Si a mí me interesa algo pequeño, mediano o grande, yo me acerco, no estoy esperando a que se acerquen, ha habido quien se acerca y a quienes nos acercamos”, externó.

El Disco de Oro les fue otorgado por la venta récord del volumen 2 de la gira, sólo 72 horas después de su lanzamiento.

Ese material doble incluye grandes colaboraciones como Beto Cuevas, de la Ley, El Círculo, MDO e Irán Castillo.

La nueva producción, grabada el 20 de noviembre del año pasado, cuenta con otras sorpresas, como la participación de Dulce María con JNS cantando “Entre azul y buenas noches”, así como la reunión de OV7 en “Enloquéceme” con M’balia y Kalimba.

Por otra parte, al ser cuestionada sobre su experiencia en la gira y la colaboración con otros artistas como Beto Cuevas, la cantante Fey dijo que fue un placer el trabajar con todos los integrantes.

“Cada canción toma vida propia y se convierte en otra cosa. Con Beto es una química padrísima en el escenario la que sentimos los dos, siempre es divertido hacer colaboraciones, a mí no me habían tocado muchas antes, espero vengan muchas más”.

Respecto a la participación de Kalimba y M’balia, Érika Zaba resaltó que ellos siempre serán OV7 y fue increíble estar juntos otra vez, “esperemos que pronto volvamos a estar juntos, siempre hay sorpresas”.

La de Litzy es otra de las integraciones al tour, quien consideró que la colaboración de tantos artistas es mejor ahora que antes, cuando todos estaban ocupados por sus proyectos o tenían objetivos diferentes.

“No había tiempo de convivir pero ahora estamos más grandes y con mayor conciencia, estamos todo el tiempo haciendo chistes y riendo, cosas que nunca imaginaste están sucediendo ahora y lo estamos disfrutando”, comentó.

En ese sentido, MDO y Claudio Yarto, de Caló, coincidieron en la relación de hermandad que ha surgido entre todos los integrantes.

Este último señaló que no se consideran mejor que las bandas, grupos o artistas actuales. “Creo que los presentes fueron los que tuvieron mayor éxito en su tiempo, no creo que seamos mejores o peores, trabajamos todo el día para dar lo mejor en el 90’s Pop Tour”.

Ante el nuevo reto del volumen 2 de este tour, algunos integrantes hablaron de sus carreras y lo que les depara el futuro después de la gira.

Para los integrantes de Caló, su carrera sigue con el lanzamiento de su nuevo disco, JNS habló de su “Metamorfosis Tour” en el Auditorio Nacional y una gira por Estados Unidos y para El Círculo participar en el tour fue lo mejor que les pudo pasar pero están abiertos a cualquier posibilidad.

MDO también habló sobre su nuevo material discográfico que incluye nuevas versiones de sus grandes éxitos. A su vez, para Litzy, el plan es el nuevo disco con canciones inéditas que prepara, que espera lanzar este mismo año.

Aunque al principio fue planeado para sólo cinco o seis conciertos, el 90´s Pop Tour fue pensado para divertirse y para presentar la producción más grande, importante y potente mexicana para toda la gente.

“Fue pensado en que nuestra generación está empoderada, lo estamos viendo en varios ámbitos, es una generación exigente. Ni esto ni nada de lo que hacemos es pensado en competir, la competencia es con nosotros mismos, eso no se va a acabar”, comentó Ari Borovoy.

El líder de BOBO producciones también descartó que exista una pronta presentación del Tour en el Zócalo de la Ciudad de México. Respecto a la inclusión de los temas de Beto Cuevas en el nuevo disco, detalló que fue un tema de derechos de autor.

Además se refirió al documental sobre el tour. “El documental esta increíble, son 24-25 minutos que hay que ver en BOBO TV y en el canal oficial de YouTube. A nosotros nos encanta, nuestros hijos lo van a disfrutar, la gente lo ha estado disfrutando y vamos a sacar a través de este canal diferentes cosas”.

El 90’s Pop Tour Volumen 2 se presentará el 28 de abril en Mérida, el 24 de mayo en Guadalajara y el 25 del mismo mes en la Arena Monterrey. El 15 de junio llegará a Metepec, en el Estado de México, y el 30 de agosto llegará a la Arena Ciudad de México.

Ntx.