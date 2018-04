De vanguardia, tecnología de la nueva cinta de “Avengers” Mark Ruffalo

México.- El actor estadounidense Mark Ruffalo aseguró que la tecnología con la que se trabajó en la nueva película de acción “Avengers: infinity war” realmente es de vanguardia.“La tecnología a lo largo de los años ha avanzado muchísimo, cuando hicimos los primeros ‘Avengers’ era muy rudimentaria, teníamos que separar la actuación, de la cara de ‘Hulk’, es decir, antes teníamos que filmar toda la cara con un visor, yo no me podía mover; después se filmaba todo el movimiento del cuerpo”, comentó en entrevista con Notimex.

Este trabajo de hacerlo por separado, indicó que era muy difícil, en el que generalmente estaba solo y no interactuaba con otros actores, pero a lo largo del tiempo llegó al punto de que ahora ya se puede mover con libertad.

“Es un momento muy emocionante en el cine; sin embargo, sí es como raro estar en este traje y toda esta tecnología puesta sobre de ti, algunas veces los actores no saben qué hacer contigo, yo estoy ahí con esta cámara en la cabeza, el casco y una mochila encima de mí”, puntualizó.

Ruffalo ha sido nominado a múltiples premios de la Academia, Globos de Oro, Bafta, es uno de los actores más solicitados de Hollywood, que se mueve con facilidad entre el escenario y la pantalla.

El año pasado retomó su papel como “Bruce Banner (Hulk)” en la película “Thor: Ragnarok” y actuó en Broadway en el montaje “The Price”; además, próximamente será productor ejecutivo y protagonizará una serie de ocho episodios en HBO, “I know this much is true”.

Mencionó que sí le gustaría trabajar con cineastas mexicanos como por ejemplo Alejandro Cuarón, o bien los actores Diego Luna o Gael García Bernal, “son grandes artistas de hoy en día”.

Algo que le alegra es que sus hijos ya podrán ver su nuevo largometraje, ya que los anteriores no podían disfrutarlos durante su estreno porque todavía eran muy pequeños, “será una experiencia maravillosa”.

Afirmó que después de empezar a interpretar a “Hulk” aumentó la cantidad de fans que tenía, “me ha dado una continuidad que no había tenido como actor, me ha dado tiempo de explorar el personaje a lo largo de 10 años y realmente conocerlo, empujando sus límites”.

El artista nominado al Oscar por las cintas “Los niños están bien”, “Foxcatcher” y “En primera plana” llegó a vivir a México en Puerto Escondido, durante tres meses en 1989, por lo que se enamoró de esta nación.

“Realmente me encanta la gente y la belleza de México, cuando estuve en esta playa era una época muy tranquila, no me quería ir, pero recibí una llamada para invitarme a un proyecto lo cual me hizo irme; me gusta surfear, mi cuñada es mexicana; agradezco su afecto y generosidad, aun cuando en este momento mi país no está haciendo lo mismo”.

Cabe mencionar que Ruffalo aboga por frenar el cambio climático y elevar el uso de energía renovable, por lo que ha creado conciencia sobre el impacto de la extracción de energía en el agua y la salud pública.

Platicó que conoce a la perfección el universo de Marvel, por lo que al prepararse para la citada película buscó cosas que pudiera tomar para el pasado de su personaje, aspectos de cómo ha sido creado y honestamente confesó que utiliza sus sueños como fuente de inspiración.

De igual manera consideró que a veces la furia puede hacer que las personas hagan cosas maravillosas, aunque también este sentimiento pueda ser destructivo, saliéndose de control.

“Así que la ira en sí misma no siempre es la mejor forma de acercarte a algo, pero sí es una emoción muy poderosa cuando te acoplas a ella o a la injusticia, esto último es lo que a mí me hace enojar; he utilizado este sentimiento para pelear, luchar por cosas que son importantes para mí, que siento que puedo retribuir.

“He utilizado este enojo, pero también he encontrado mucha compasión dentro de mí y he podido ver las cosas que no había visto antes y conocer a gente que jamás hubiera conocido si no hubiera sido activista”, aclaró.

También indicó que la razón por la que no utiliza las redes sociales es que en un punto se vio consumido por ellas y la naturaleza de lo que estaba sucediendo ahí estaba empezando a ser tóxica para él.

Por naturaleza, dijo que es una persona solitaria, que ha aprendido a tener su propio mérito, autodeterminación, a luchar por sí mismo, a experimentar y conocer acerca del mundo cinematográfico de Marvel.

