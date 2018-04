Debate lo ganó Meade, tiene el liderazgo para unir a México Nuño Mayer

México.- El debate lo ganó José Antonio Meade, “vimos al candidato de la coalición Todos por México con el liderazgo y capacidad de unir a México”, a diferencia de Andrés Manuel López Obrador, que es la división y es el rencor, afirmó Aurelio Nuño Mayer.

El coordinador de la campaña presidencial de Meade Kuribreña enfatizó que el abanderado de Morena es el mismo de siempre, tomando pozos petroleros, hoy queriendo sacar a los delincuentes a la calle, pues su propuesta contra la inseguridad es la impunidad.

Al participar en la mesa de debate: primer debate presidencial en Televisa con Carlos Loret, Nuño Mayer dijo que quedó claro en el debate de ayer es que el tabasqueño confirmó que su amnistía es simplemente liberar a criminales.

Recordó que cuando López Obrador fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México, no hubo peor momento en la seguridad, “en ningún lugar del país ha marchado tanta gente, llegaron a ser millones llenando Paseo de la Reforma en contra de la inseguridad”.

“Hoy, muchos años después nos vienen con el cuento de que gobernaron muy bien, lo de la amnistía es una ocurrencia”, mejor deberían aclarar lo de los departamentos de López Obrador y de qué ha vivido los últimos 15 años, enfatizó.

En ese sentido, Enrique Torres, representante de Jaime Rodríguez Calderón, enfatizó que López Obrador no se preparó para el debate por una actitud de soberbia, “ya hasta se dice presidente, está confiado de más y eso le costó ayer, el haber tenido exceso de confianza”.

Dijo que el debate mostró una vez más que la confrontación de los mismos sigue siendo el origen de este sistema de los problemas del país, México está cansado, está entendiendo que Morena es lo mismo que hemos vivido.

Sostuvo que el ganador del debate fue El Bronco y que el origen de todos los problemas de México son los gobiernos y esos gobiernos vienen de los partidos.

Juan Ignacio Zavala, representante de Margarita Zavala, comentó que la abanderada independiente “lo hizo bien en el debate”, mientras que el candidato de Morena tuvo un gesto de buen humor pero eso se le perdió, se enojó y se fue, estaba muy molesto y luego tuvo que hacer su video.

“Yo creo que él desprecia el debate, siempre se ha dicho que no tiene un talante democrático y ayer lo demostró (…) AMLO patina en el asunto de la seguridad, es un tema que no quiere entender (…) como no puede definir amnistía tampoco define lo que es guerra, lo que es paz”, anotó.

Jorge Castañeda, coordinador de Estrategia de la campaña de Ricardo Anaya, sostuvo que el debate lo ganó el candidato del Frente, y que el contraste quedó muy claro, entre el cambio cansado de López Obrador y el cambio radical, fresco y joven de Anaya.

Señaló que el político tabasqueño sacó un video después, “hizo su propio post debate, dijo que había ganado, que la había medio regado porque no le había podido contestar a Anaya, yo nunca había visto una cosa así”.

“Cuando alguien reconoce que le fue mal, entonces tiene que sacar un nuevo video más tarde para decir, ‘no me fue tan mal’, fue un reconocimiento de derrota muy claro por parte de López Obrador”, expresó.

Reiteró que en el caso de la bodega de Anaya no hay ninguna acusación, por tanto no puede amnistiarlo, “Anaya presentó un libro con propuestas concretas, a AMLO no se le iba el tiempo porque habla despacito, se le iba el tiempo porque no quería decir nada, todo el país lo estaba viendo”, anotó.

Para Tatiana Clouthier, coordinadora de la campaña de López Obrador, los cuatro candidatos estuvieron atrás de López Obrador, “se hablaba más del propio Andrés que del país”, dijo.

Señaló que José Antonio Meade se veía que se preparó e hizo la tarea pero hablaba de un país en el que pareciera que él no era actor propio de las cosas, mientras que López Obrador fue capaz de generar mayor seguridad en la Ciudad de México cuando la gobernó.

Dijo que el político tabasqueño vive de dinero digno, de las regalías de sus libros, vive de lo que se le ha pagado cuando ha dirigido partido y comparte gastos con la esposa.

Ntx.