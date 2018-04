Meade “desenmascara” a AMLO; muestra títulos de los departamentos

El Arsenal/Redacción

México.- Este día el candidato a la Presidencia de la República de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, realizó una conferencia de prensa para presentar documentos del Registro Público de la Propiedad que acreditan que Andrés Manuel López Obrador, representante de la coalición de Juntos Haremos Historia sí posee dos departamentos que están a su nombre y que no fueron declarados en su 3de3.

Con esto Meade Kuribreña señala que su “No robar, No mentir y No traicionar” por lo menos en uno de estos no se sostiene y dijo que con ellos se acredita que él candidato miente.

El candidato del tricolor señaló que ahora esperará que le sean cedidos los títulos de estas propiedades, como le dijo López Obrador en cadena nacional de que si se acreditaban que esas posesiones estaban a su nombre, se las regalaría, así que sin pensarlo Meade aseguró que él a su ves se las dará a dos familias afectadas por los sismos.

Por otro lado en entrevista posterior, y sobre el debate señaló que los cinco candidatos que participaron coincidieron en la necesidad de eliminar la corrupción, pero además dijo que el país necesita un represente una opción de liderazgo, en un país que está urgido de un líder honesto y transparente.

Con Adriana Pérez Cañedo en la Segunda Emisión de Enfoque Noticias, aseguró que los debates son un parteaguas porque mueven la reflexión de las propuestas y el contraste de perfiles, y esto es importante para considerarlo en las campañas.

Aunque consideró que le faltó capacidad de generar diálogo, destacó que el debate fue un buen ejercicio porque ayudó a contrastar rumbos y alternativas de todos los aspirantes a la primera magistratura del país; dijo que mantiene la convicción de que “perfil y propuestas” son las que definen la elección.

Al preguntarle sobre sus expectativas respecto a que entre 18 y 20 por ciento del electorado no ha definido su voto, Meade Kuribreña refirió que hay estadísticas y estudios que indican que casi 30 por ciento de la gente vota distinto a como había manifestado en un momento dado.

Sobre la respuesta que dio de que por su trabajo en la Secretaría de Hacienda Javier Duarte está en prisión, subrayó que en esa dependencia coadyuvaron con la Procuraduría General de la República (PGR) en los procesos de investigación y denuncia en los casos de los ex gobernadores de Veracruz, de Quintana Roo, Roberto Borge, y de Sonora, Guillermo Padrés.

“En los tres casos fue el trabajo de investigación en coadyuvancia con la PGR el que permitió que hoy estén en proceso para deslindar su responsabilidad”, expresó.

Con información de agencias y de Ntx.