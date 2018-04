“Mi corazón es tuyo” supera el millón de espectadores en retransmisión

México.- A cuatro años de su estreno, la telenovela “Mi corazón es tuyo” regresó a la televisión mexicana con la retransmisión al mediodía, y desde ayer logró captar la atención de los espectadores, informó hoy el productor Juan Osorio.

En conferencia de prensa, Osorio detalló que sólo este lunes el melodrama consiguió un millón 906 mil espectadores, lo que la convirtió en uno de los 10 productos televisivos más vistos en la televisión nacional.

Emocionado por la respuesta del público, el productor convocó a miembros del elenco, entre quienes destacaron Jorge Salinas, Mayrín Villanueva, René Casados y Polo Morín, así como los gemelos José Pablo y José Manuel Alanís.

Al tomar la palabra, los gemelos José Pablo y José Manuel Alanís hablaron del cariño que surgió durante las grabaciones de la telenovela, tanto con el equipo de producción como con los actores.

Cabe señalar que además del éxito que tuvo en televisión, “Mi corazón es tuyo” llegó a los escenarios de teatro con un musical, que tuvo una gira importante por otras ciudades del país.

Por su parte, la actriz Mayrín Villanueva reconoció que para ella significó un gran reto interpretar a su primera villana, pues recibió uno que otro insulto en redes sociales por hacer sufrir a Silvia Navarro, quien dio vida a “Ana Leal”, una mujer que de dedicarse al pole dance, se convirtió en niñera.

“Pero no sólo ahí mi querido Juan (Osorio) me sacó de mi zona de confort, sino que también me puso a cantar ópera durante la gira y qué les digo, fue una gran aventura”, expresó con alegría.

Al igual que Villanueva, Jorge Salinas afirmó que él también encaró algunos miedos al interpretar a este padre de siete hijos y que desde que platicó con Juan supo que lo sacaría de su zona de confort.

Mientras que Rafael Inclán expresó su emoción por revivir la historia y ver cómo han cambiado todos los integrantes del elenco, además bromeó diciendo que fue gracias a Osorio que pudo conocer Suiza, pues filmó algunas escenas por aquel país.

Además de celebrar el elenco que reunió “Mi corazón es tuyo”, René Casados reconoció que el éxito de esta telenovela no hubiera sido posible sin el ingenio y magia que comulgaron para crear símbolos que trascendieran.

Es de mencionar que Juan Osorio trabaja en varias producciones, dos de ellas para televisión, y que ha sido reconocido con la Medalla al Mérito Turístico, por su labor de mostrar en sus realizaciones locaciones como el Estado de México o Oaxaca, entre otras

Ntx