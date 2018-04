Rapero ‘QBA’ fue el encargado de disolver cuerpos de los tres estudiantes: fiscal

Excelsior

México.- La fiscal central de Jalisco, Maricela Gómez Cobos, confirmó a Excélsior Televisión que Omar “N”, alías “QBA”, músico de rap que presuntamente es parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue el encargado de desaparecer los cadáveres de los tres estudiantes de cine.

“Es una persona que al hacer su confesión dice que la actividad que él tenía era precisamente disolver en ácido a las personas”, señaló la funcionaria estatal”.

Este sujeto es uno de los vinculados a proceso, junto con Gerardo “N”, por su probable participación en los hechos.

El rapero tiene en su canal de Youtube más de 121 mil suscriptores y en sus videos sale consumiendo drogas y con armas de fuego.

“Ellos tienen derecho a exigir que se les entreguen todas las pruebas periciales, todas las pesquisas. Toda la investigación que se ha realizado. Lo que nosotros tenemos entendido es que no están satisfechos con los resultados que les han otorgado”, aseguró el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Jesús Medina.

En las instalaciones de la Universidad de Medios Audiovisuales permanece en la puerta un gran moño negro y dos coronas florales lamentando que en Jalisco no hay paz.

Exigen a gobernador seguridad

Los jóvenes jaliscienses exigen al gobernador Aristóteles Sandoval se les garantice su seguridad o se vaya.

“Los jóvenes estamos en la dictadura de bandas criminales. No nos puede ganar la delincuencia, no nos puede ganar la inseguridad. Nosotros tenemos un derecho y es el derecho humano a la vida, el derecho humano a la paz, el derecho humano a la seguridad. Nos lo tienen que garantizar, y si no pueden garantizarlo tienen que irse. Nosotros exigimos que se desahogue esta investigación conforme a información científica”, afirmó.

A las 6 de la tarde de este martes se realizó una movilización estudiantil en la Glorieta de los Desaparecidos y el jueves habrá una megamovilización, piden vestir de blanco, el contingente saldrá de Rectoría de la UdeG y concluirá en la Glorieta de los Desaparecidos (Niños Héroes).