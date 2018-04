Confirman relación de atacante de Toronto con movimiento misógino “incel”

Toronto.- El atacante de Toronto que atropelló a más de 20 personas de las que murieron diez, se identifica con el movimiento “incel” (celibato involuntario) que acusa a las mujeres de su frustración de no haberse podido relacionar con ellas y mantenerse en abstinencia sexual.

Facebook confirmó la autenticidad del post que el atacante Alek Minassian, de 25 años, subió a la red horas antes de rentar una camioneta el pasado lunes y subirse a la banqueta para atropellar a los transeúntes en una importante intersección en el norte de Toronto.

“El reclutado Minassian Infantería 00010 desea hablar al sargento 4chan. C23249161. La Rebelión Incel ya comenzó! Derribaremos a todos los Chads y Stacys Todos saluden al caballero supremo Elliot Rodger”, indica el post del atacante que ya ha sido borrado por Facebook.

Minassian, quien enfrenta cargos por diez asesinatos y 13 intentos de asesinato, hizo alusión en su post a Elliot Rodger, un joven de 22 años que en 2014 perpetró un ataque cerca de la Universidad de California, donde murieron seis personas y 14 resultaron heridas.

El joven estadounidense de 22 años se suicidó después en su auto pero antes dejó un video en donde explica sus motivos: “Las chicas no parecen interesarse en mí y quiero saber por qué si soy un muchacho guapo, sofisticado, inteligente pero las chicas no lo ven. No debería tener ningún problema con las chicas pero los tengo”.

Hasta ahora la policía de Toronto no ha identificado a las víctimas, pero de forma extraoficial se dio el nombre de cuatro de ellas: Anne Marie D’Amico, de 30 años; Munair Najjar, un turista proveniente de Jordania; el chef coreano Chul Min “Eddie” Kang; y una anciana de nombre Dorothy Sewell.

Además se sabe que murió otro inmigrante coreano y una estudiante del Seneca College, el mismo colegio donde estudiaba el atacante.

A pesar de la magnitud del ataque, en donde Minassian condujo la camioneta por más de dos kilómetros atropellando a las personas que encontraba a su paso por la banqueta, las autoridades federales sostienen que el incidente no significa por ahora una amenaza a la seguridad nacional de Canadá.

Sin duda este es un incidente “horrible y sin sentido”, pero en este momento y con los elementos que tenemos podemos afirmar que no está en riesgo nuestra seguridad nacional, afirmó el ministro de Seguridad Pública, Ralph Goodale, quien despidió así a los ministros de Seguridad del Grupo de los Siete (G-7), testigos de la vulnerabilidad ciudadana, que se encontraban reunidos en el centro de Toronto cuando sucedió el ataque.

El G-7 pidió a los presidentes de las grandes empresas de internet y redes sociales que actúen “más rápido”, para desactivar mensajes que inciten a cometer actos terroristas o violentos contra la población.

Según los primeros reportes, Alek Minassian, era un joven introvertido pero con amplio conocimiento de sistemas de desarrollo de software.

Sus compañeros de preparatoria lo describen como un hombre con poca habilidad para socializar, de hecho uno de ellos recordó que tiene una especie de tic porque seguido se frotaba las palmas de las manos y se las llevaba a la cabeza, mientras otro dijo que ni siquiera se lo imagina manejando una camioneta.

Después de dos días del trágico ataque fue reabierta hoy la circulación en la intersección de Yonge y Finch, escenario del atropellamiento masivo.

Decenas de canadienses siguen dejando flores y mensajes en varios idiomas en los improvisados sitios para honrar la memoria de las diez personas fallecidas y los 14 heridos que siguen en el hospital.

La residente de la zona, Lita González, originaria de Perú, dijo a Notimex que ella estaba fuera de la ciudad cuando esto sucedió pero relató el impacto que tuvo en su familia.

“Mi yerno caminó por la zona y vio los cuerpos tirados en las calles. Mi hija me dijo que cuando regresó a la casa él estaba en shock. Sé que mi parroquia St. Edward the Confessor va a hacer este jueves un servicio ecuménico en memoria de las víctimas”, indicó.

La alcaldía de Toronto informó que el próximo domingo llevará a cabo una vigilia en la Plaza Mel Lastman, cercana al lugar del atropellamiento masivo, para honrar a las víctimas.

