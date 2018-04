El post debate; quién ganó y quién perdió

Por: Fernando A. Mora Guillén*

Mucho se ha hablado de que las encuestas son como una fotografía instantánea, que no reflejan un momento de la contienda electoral; hoy la gran incógnita es si el debate influye realmente en el resultado de la contienda, o de igual forma solo afecta en un momento de la contienda. Sin duda el pasado domingo vimos el clásico todos contra el primer lugar, sin embargo lo que observamos y escuchamos solo reflejó un Andres Manuel prepotente, dueño de la razón que no escucha y se distrae con sus contendientes; un Ricardo Anaya firme, con rumbo y seguro como lo hemos visto en otros debates en el pasado. Un José Antonio Meade que tiene buenas propuestas, pero no conecta con sus audiencias; y al no romper con Enrique Peña Nieto ni con el priismo, carga un lastre que no le permite despegar; una Margarita Zavala que llora por los rincones, al carecer de una estructura electoral; y un Jaime Rodríguez que aprovecha y saca ventaja de las situaciones.

En fin, vimos mucho de lo que ya sabíamos, nada nuevo o distinto, que de para cambiar el resultado del proceso electoral. Si permite modificar un momento que será importante, en el resumen que lleve al resultado del proceso.

Objetivamente y sin pasiones, observamos a un Ricardo Anaya con fuerza, liderazgo, estrategia, y propuestas; un José Antonio Meade con proposiciones fuertes, que sabe lo que podría hacer en caso de llegar, pero que no se sabe expresar y al no romper con el PRI, pierde la gran oportunidad de lucir y salir victorioso; un Andrés Manuel con mucho colmillo, que se deja llevar y navegar con la corriente; una Margarita Zavala madura y con experiencia, pero carente de liderazgo y estructura. Así como a un Jaime Rodríguez que no tiene nada que perder, y se la juega entrándole a los temas como buen norteño.

Así, los debates serán solo un factor más, y las victorias o derrotas son batallas que formarán parte del resultado final de la contienda.

La violencia y la muerte de inocentes

Tómelo con atención .- Este lunes fueron encontrados los restos de los tres estudiantes de cine desaparecidos hace dos semanas en Guadalajara, Jalisco; la muerte obedece a que los alumnos fueron ha hacer la tarea en el momento no indicado, a un lugar que no debían.

Para las autoridades se ha vuelto común este tipo de justificaciones; sin embargo es difícil armar historias tan complejas, como que una tía de uno de ellos les había prestado una casa para realizar una grabación, siendo que dicho domicilio era una casa de seguridad de un cartel, y los adversarios al ver movimiento en el inmueble decidieron confesar a los jóvenes y acabaron por matarlos.

La violencia que vivimos en todo el país nos ha llevado a vivir tiempos adversos y difíciles, en los que pagan justos por pecadores. Las muertes de inocentes en la actual administración ya rebasan todos los antecedentes, y en medio del periodo electoral, este será un factor que influirá en el resultado electoral. Sin duda las estrategia de seguridad han fallado, y lo más grave es que el origen es una gran desigualdad, así como el abandono en el tema social. Los jóvenes al igual que muchos adultos, no encuentran oportunidades para su desarrollo, y son reclutados por la delincuencia organizada para su operación cotidiana.

El combate a la desigualdad, la corrupción, y la violencia, son las tres principales tareas y retos para los contendientes presidenciales, y son rubros en los que deben trabajar todos los grupos políticos sin importar sus banderas ideológicas.

Se agudiza volatilidad del peso

Tómelo con las reservas del caso.- Conforme se acercan las elecciones, el peso mexicano tiene una mayor volatilidad que se comienza a sentir, el jueves pasado la divisa estadounidense se obtenía a un precio de17.98 pesos y en dos días su depreciación le llevó a ubicarse por encima de los 19 pesos. Los especialistas consideran que de no haber conflicto post electoral, lo que hasta ahora se ve difícil, pronostican una apreciación de la paridad para el segundo semestre del año en que cerrará 2018 entre 18.25 y 18.75 pesos por dólar.

