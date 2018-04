Estrenan versión actualizada y humorística del clásico musical “Pippin”

México.- Una nueva versión del musical clásico “Pippin”, el cual cuenta la historia sobre el primogénito del rey Carlomagno quien busca trascender, se estrenó la noche del martes en el Teatro Xola “Julio Prieto” por parte del Centro de Artes Escénicas Artestudio.

En la obra “Pippin” quiere encontrar su camino y ser más que el hijo de un rey tirano, por lo que una tropa de actores lo guiarán por una nueva vida; mientras que su madrastra “Fastrada”, intentará que su hijo “Luis”, medio hermano del protagonista, sea el heredero del trono.

En el escenario, “Pippin” viaja de un lado a otro e incursiona en diversas actividades, desde soldado hasta campesino, todo por obtener su gran final, lo cual, al igual que al espectador, lo lleva a reflexionar de forma divertida sobre el sentido y verdadero valor de la vida.

Al finalizar la función el elenco agradeció al público y destacó que la obra se montó hace 44 años en México, en 1974, época en la que “Pippin” fue interpretado por Héctor Ortiz, quien estuvo presente en la sala de este estreno.

“Está maravillosa, es una puesta en escena increíble, es un trabajo tan profesional el que hacen los chavos que a mi me conmovió mucho, me fui para atrás, tuve muchos flasback de hace 44 años, me remontó a cuando yo la hice”, compartió el actor a Notimex.

Aunque reconoció que la versión es muy diferente a la que él realizó hace cuatro décadas, aseguró que mantiene la esencia y calificó de extraordinario el trabajo de toda la gente involucrada, tanto de iluminación, escenografía y actores, cuyos personajes fueron muy bien elegidos, en particular el del nuevo “Pippin”.

La obra es amenizada por una orquesta en vivo dirigida por Raúl Irabién, cuenta con acrobacias áreas y diferentes elementos que sorprenden al espectador. Se presentará todos los martes del 24 de abril al 22 de mayo, con funciones a las 18:00 y 20:45 horas.

La dirección y traducción está a cargo de Rafael Maza, la coreografía es de Juan Pablo Escutia y Estibalitz Ruiz, la asesoría en artes circenses de Oscar Serrano y la producción de Efraín González y Mauricio Salas.

Ntx