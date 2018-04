Lo único cierto es que todo es incierto

Por Alejandro Zapata Perogordo.

El título de esta columna es sintomático y se refiere a una frase pronunciada hace unos días por Diego Fernández de Ceballos, que sintetiza de forma muy breve y certera el sentimiento que prevalece en la opinión pública en relación a la situación que guarda el país en sus circunstancias y, campañas presidenciales.

Así las cosas, estando ciertos que los aires dominantes indican cambios inminentes, motivo por el cual despertó inusitado interés el debate entre los presidenciables, aunque la atención se centró por razones obvias en dos de ellos: Andrés Manuel López Obrador en su calidad de puntero y Ricardo Anaya como principal competidor, los demás con uso de la voz en su derecho como participantes, aunque sin posibilidad real de obtener el triunfo nutrieron el intercambio de ideas.

El ejercicio además de interesante fue inédito, pues por primera ocasión el formato adoptado hizo un debate ágil, dinámico y puntilloso, mediante el cual se resaltaba el conocimiento de los temas, la rapidez mental de cada uno para responder, sus propuestas y hasta se dieron tiempo para atacar al adversario.

Los moderadores hay que decirlo, hicieron muy bien su función, se vieron preparados para el papel a desarrollar convirtiéndose en protagonistas fundamentales del debate; equilibrados, interactivos y propiciando el ingreso de temas de interés general.

Se sabía de antemano que el adversario a vencer en esa reunión era el candidato puntero en las encuestas, pues el debate no es precisamente una fortaleza que lo distinga, no obstante, cumplió con decoro su misión y desempeño en el ejercicio desarrollado, a sabiendas de su posición, se le observó moderado, sin caer en provocaciones y aunque no se le vio como ganador -era de esperarse-, tampoco se le colocó como el gran perdedor, su apuesta consistió en mantenerse sin arriesgar en un terreno poco propicio.

Por su parte, Ricardo Anaya teniendo de su lado un perfil que se presta para el intercambio de palabras, se le observó preparado, consistente, bien articulado y dando golpes certeros a su principal contrincante, iba presto a buscar sobresalir en la confrontación de ideas y a contrastar propuestas e identidades, podemos decir que lo logró.

En realidad es difícil predecir que el ejercicio llevado a cabo sea contundente para determinar las preferencias electorales, pues los resultados aunque se van a reflejar en algunos puntos más o menos en las encuestas, no implican a estas alturas de la contienda que sean definitorios, aún faltan infinidad de factores que seguramente van a impactar en simpatías o rechazos, creo que la moneda sigue en el aire, lo único cierto, es que la campaña por la presidencia es entre dos, el resto es incierto.